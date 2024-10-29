НОВОСТИПроисшествия

Пиар-директор бара предложил помощь девушке, попавшей в больницу после 20 шотов

Сейчас врачи борются за ее жизнь

29 октября 2024, 20:59, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Himanshu Choudhary
Алкоголь / Фото: unsplash.com / Himanshu Choudhary

Жительница Москвы попала в больницу, выпив в баре 20 шотов с крепким алкоголем. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Как сообщает телеканал "360", ситуацию прокомментировал пиар-директор бара "Руки Вверх!" Петр Шекшеев.

По его словам, ему удалось восстановить картину происшествия. Пострадавшая вместе с подругой отдыхала в баре и сначала заказала только по одному коктейлю. Затем, возможно, на спор она решила взять сет, в котором алкогольные напитки чередовались бы с безалкогольными.

"В меню бара такой позиции нет, однако девушка настаивала, и бармен не нашел аргументов ей отказать. Он попытался отговорить, сказал, что это для одной хрупкой девушки многовато, но девушка настаивала, сказала, что она такое уже выпивала", – рассказал Шекшеев.

Примерно через десять минут после последней стопки девушке стало плохо. Ее вывели на улицу и вызвали скорую. По предположению Шекшеева, девушка не впадала в кому: следственные органы не запрашивали у бара никакой информации и не приходили с обысками.

Пиар-директор добавил, что просит девушку и ее подругу связаться с ними. При необходимости они окажут помощь.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

08:28:05 30-10-2024

Фу, гадость... В чём смысл так надираться?

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Гость

09:24:39 30-10-2024

Могла и за углом так надраться.

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Гость

09:53:25 30-10-2024

Со мной и моими друзьями часто так бывало, но никто из владельцев заведений не предлагал помощь спустя несколько дней...

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Гость

09:56:53 30-10-2024

Пиар, шоты, по русски никак?

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Гость

10:07:29 30-10-2024

Теперь на учет в наркологический диспансер дуру.

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Гость

12:04:30 30-10-2024

шоты-камшоты. Кто это придумал?

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Гость

22:35:24 30-10-2024

А надо ли спасать? В этом возрасте нормальные люди знают свою алкогольную мерку, отдают себе отчет о возможном количестве, а такие дешёвые понты с алкоголем - показатель отсутствия мозга.

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