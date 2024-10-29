Пиар-директор бара предложил помощь девушке, попавшей в больницу после 20 шотов

Сейчас врачи борются за ее жизнь

29 октября 2024, 20:59, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Himanshu Choudhary

Жительница Москвы попала в больницу, выпив в баре 20 шотов с крепким алкоголем. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Как сообщает телеканал "360", ситуацию прокомментировал пиар-директор бара "Руки Вверх!" Петр Шекшеев.

По его словам, ему удалось восстановить картину происшествия. Пострадавшая вместе с подругой отдыхала в баре и сначала заказала только по одному коктейлю. Затем, возможно, на спор она решила взять сет, в котором алкогольные напитки чередовались бы с безалкогольными.

"В меню бара такой позиции нет, однако девушка настаивала, и бармен не нашел аргументов ей отказать. Он попытался отговорить, сказал, что это для одной хрупкой девушки многовато, но девушка настаивала, сказала, что она такое уже выпивала", – рассказал Шекшеев.

Примерно через десять минут после последней стопки девушке стало плохо. Ее вывели на улицу и вызвали скорую. По предположению Шекшеева, девушка не впадала в кому: следственные органы не запрашивали у бара никакой информации и не приходили с обысками.

Пиар-директор добавил, что просит девушку и ее подругу связаться с ними. При необходимости они окажут помощь.