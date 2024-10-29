Пиар-директор бара предложил помощь девушке, попавшей в больницу после 20 шотов
Сейчас врачи борются за ее жизнь
29 октября 2024, 20:59, ИА Амител
Жительница Москвы попала в больницу, выпив в баре 20 шотов с крепким алкоголем. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Как сообщает телеканал "360", ситуацию прокомментировал пиар-директор бара "Руки Вверх!" Петр Шекшеев.
По его словам, ему удалось восстановить картину происшествия. Пострадавшая вместе с подругой отдыхала в баре и сначала заказала только по одному коктейлю. Затем, возможно, на спор она решила взять сет, в котором алкогольные напитки чередовались бы с безалкогольными.
"В меню бара такой позиции нет, однако девушка настаивала, и бармен не нашел аргументов ей отказать. Он попытался отговорить, сказал, что это для одной хрупкой девушки многовато, но девушка настаивала, сказала, что она такое уже выпивала", – рассказал Шекшеев.
Примерно через десять минут после последней стопки девушке стало плохо. Ее вывели на улицу и вызвали скорую. По предположению Шекшеева, девушка не впадала в кому: следственные органы не запрашивали у бара никакой информации и не приходили с обысками.
Пиар-директор добавил, что просит девушку и ее подругу связаться с ними. При необходимости они окажут помощь.
08:28:05 30-10-2024
Фу, гадость... В чём смысл так надираться?
09:24:39 30-10-2024
Могла и за углом так надраться.
09:53:25 30-10-2024
Со мной и моими друзьями часто так бывало, но никто из владельцев заведений не предлагал помощь спустя несколько дней...
09:56:53 30-10-2024
Пиар, шоты, по русски никак?
10:07:29 30-10-2024
Теперь на учет в наркологический диспансер дуру.
12:04:30 30-10-2024
шоты-камшоты. Кто это придумал?
22:35:24 30-10-2024
А надо ли спасать? В этом возрасте нормальные люди знают свою алкогольную мерку, отдают себе отчет о возможном количестве, а такие дешёвые понты с алкоголем - показатель отсутствия мозга.