"Пиар Консалт" предлагает услуги печати агитматериалов на выборах президента
Публикуем прайс-лист на услуги типографии
20 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K9Sp1
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Типография "Пиар Консалт" представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению печатных и иных агитационных материалов ООО "Пиар Консалт" в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.
Сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов ООО "Пиар Консалт" в период избирательной кампании:
ООО "Пиар Консалт"
Юр. адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, кв. 187
Тел.: 8 (913) 255-16-95
E-mail: info@prconsult22.ru
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