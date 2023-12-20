"Пиар Консалт" предлагает услуги печати агитматериалов на выборах президента

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20 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K9Sp1

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Типография "Пиар Консалт" представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению печатных и иных агитационных материалов ООО "Пиар Консалт" в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

Сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов ООО "Пиар Консалт" в период избирательной кампании:

ООО "Пиар Консалт"

Юр. адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, кв. 187

Тел.: 8 (913) 255-16-95

E-mail: info@prconsult22.ru

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