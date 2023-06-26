"Пиар Консалт" предлагает услуги печати агитматериалов на выборах в Алтайском крае

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26 июня 2023, 13:30, ИА Амител LjN8KLs6o

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Типография "Пиар Консалт" представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам губернатора Алтайского края и иным выборам в органы местного самоуправления на территории Алтайского края и Республики Алтай 10 сентября 2023 года.

Сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов ООО "ПИАР КОНСАЛТ" в период избирательной кампании:

ООО "Пиар Консалт"

Юр. адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, кв. 187

Тел.: 8 (913) 255-16-95

E-mail: info@prconsult22.ru

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