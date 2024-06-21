"Пиар Консалт" предлагает услуги печати агитматериалов на выборах в Республике Алтай

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21 июня 2024, 21:00, ИА Амител erid: LjN8K64iH

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Типография ООО "Пиар Консалт" представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательных кампаний по выборам главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, выборам депутатов Республики Алтай, проводимым на территории Республики Алтай 8 сентября 2024 года.

"Пиар Консалт" (ООО "ПК")

е-mail: info@prconsult22.ru

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