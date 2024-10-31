Пицца по франшизе. Как Центр "Мой бизнес" помогает предпринимателями масштабироваться

Реальные кейсы алтайских бизнесменов

31 октября 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KYtxx

Chicago Pizza / Фото предоставлено компанией

Центр "Мой бизнес" помогает предпринимателям Алтайского края выходить на рынок франшизы. Помощь в разработке бизнес-предложения оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Например, так своя франшиза появилась у основателей сети пиццерий Chicago Pizza ("Чикаго Пицца"), супругов Дмитрия и Юлии Курочкиных. В 2010 году они открыли кафе в формате "пицца на вынос", уже через год выросла и площадь заведения, и количество оборудования, получилась полноценная пиццерия. В 2016 году открыли первую точку на фуд-корте в ТЦ "Пионер".

"Как только узнали, что "Мой бизнес" помогает упаковать франшизу, мы сразу подали заявку. Мы ответственно подходим к бизнесу и упаковке франшизы, ведь любим свое дело и хотим, чтобы в команде были такие же увлеченные люди, как мы", – поделился Дмитрий Курочкин.

Chicago Pizza предоставляет франчайзи готовое меню, технологические карты, расчеты блюд, а также все рабочие документы.

Сейчас они предлагают франшизу в разных форматах: пиццерия у дома, точка на фуд-корте и ребрендинг. Стартовый бюджет начинается от 350 тысяч рублей, а окупаемость – от семи месяцев. Такой вариант подойдет не только опытным бизнесменам, но и начинающим. Chicago Pizza активно выходит на рынок франшиз, предприниматели намерены участвовать со своим проектом в международной выставке франшиз Buybrand Expo ("Байбренд Экспо") и привлечении инвесторов и партнеров в индустрию общепита.

Михаил Бывших и его гончарная школа Manos / Фото предоставлено компанией

Основатель гончарной школы Manos ("Мэнос") Михаил Бывших начал свой бизнес в 2010 году в Белокурихе. В конце 2018 года он перенес мастерскую в Барнаул.

"Идея бизнеса возникла из любви к гончарному делу, которое я считаю благородным занятием. Когда бизнес стал стабильно приносить доход, я решил, что развитие через франчайзинг будет более эффективным, чем по сетевой модели", – рассказывает Михаил.

Франшиза Manos – это школа, где обучают гончарному искусству, лепке, росписи керамики и производят посуду ручной работы. Обучение включает разнообразные форматы: мастер-классы (групповые, индивидуальные, парные), курсы, детская студия, экскурсии. В настоящее время Manos уже запустил первую франчайзинговую точку в Иркутске и планирует продать десять франшиз в течение года.

Как ранее сообщал amic.ru, 6-7 ноября 2024 года Центр "Мой бизнес" организует в Алтайском крае форум "Мой Креатив. Мой Бизнес". В нем примут участие индивидуальные предприниматели и физические лица. Цель форума – поиск новый решений и идей в мире креативных индустрий. Кстати, участие бесплатное.

НО "Алтайский Фонд МСП"

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