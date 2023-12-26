Пиццу, как для Семенович. В Барнауле открыли итальянский семейный ресторан "Перчини"
В ресторане на каждый день вкусно и стильно
26 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8Jx2SN
Знаете, что общего может быть у простого барнаульца и Анной Семенович или Тимуром Родригесом? Любовь к семейному ресторану итальянской кухни "Перчини". Их пиццу на воздушном тесте, пасту, приготовленную вручную, форель на гриле с потрясающим ароматом и вишневую лазанью любят Денис Клявер, Кристина Бабушкина, Роман Юнусов и другие звезды. А скоро полюбите и вы. Вот прям сразу, как придете на обед или ужин в новый ресторан "Перчини" на третьем этаже ТРК "Гэлакси".
А корреспондент amic.ru Саша Черданцева уже все попробовала и осталась в восторге. Особенно от пиццы "Перчини вулкан", которую подают в прямом смысле на дымящемся блюде.
Семейный. Для всех
Барнаул стал уже 23-м городом, где открыли ресторан итальянской кухни "Перчини". Жители быстро оценят вкусную кухню по доступной цене, уверены создатели ресторана. Кстати, "родился" он в Новосибирске в 2016 году, а в столицу Алтайского края дошел через Иркутск, Екатеринбург, Сочи и другие города.
"Перчини" – семейный ресторан на каждый день. К нам можно зайти просто выпить чашку кофе или отметить праздник, пообедать или поужинать, парой или большой компанией. Мы открыты для каждого", – рассказала бренд-директор концепции "Перчини" Елена Носова.
Для детей есть детская комната и специальное меню. Здесь и традиционные пасты-пиццы, которые так любят юные гости, и особенные блюда (как вам, например, пицца с шоколадом?).
Ризотто, лазанья, паста, пицца и еще много чего вкусного
Для взрослых несколько видов пиццы от классической "Пеперони" и "Маргариты" до изысканной с говядиной и хурмой. Тесто для маленькой пиццы (23 см) выдерживают 72 часа, что делает его очень воздушным и легким, для большой пиццы – 24 часа, оно тонкое и хрустящее.
А вот пасту здесь делают каждое утро, никакой вчерашней или замороженной тальятелле вам не подадут. Потому на вкус она плотнее и вкуснее среднестатистической пасты.
В меню также хрустящие брускетты и фокачча, салаты, супы, мясо и рыба на гриле, стейки, бургеры и другие блюда. Вкусно тут удивляют и десертами, чего только стоит вишневая лазанья с миндальным крамблом и сливочно-сырным кремом.
Елена Носова заверила, что главный принцип работы ресторана (на котором и он держится уже более 16 лет) – стабильное качество по доступной цене. Закупка продуктов и контроль приготовления и подачи под четким контролем. Здесь доводят до совершенства каждое блюдо. Например, однажды для одной из пицц пришлось перепробовать муку от 50 производителей, чтобы найти ту самую.
Найдите и вы ту самую пиццу. Приходите в "Перчини" в любой день с 10 до 22 часов.
Ресторан "Перчини"
ТРЦ "Гэлакси", пр. Строителей, 117, 3 этаж
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"ВКонтакте"ООО "Новый горизонт"
14:18:55 26-12-2023
Я так понял еда для тех, кому за 40.
15:13:40 26-12-2023
Нет, уважаемый, это еда для тех, кто не хочет дожить до 40... сыр, мучное, масло- удар по поджелудочной с разбегу. Это еда для приехавших из деревень мамаш с Ускова и их пухляшей...
15:24:48 26-12-2023
Гость (15:13:40 26-12-2023) Нет, уважаемый, это еда для тех, кто не хочет дожить до 40..... Ну точно! Знаменитая средиземноморская диета это еда пухляшей. Башкой не пробовал думать, когда пули отличаешь?
15:38:07 26-12-2023
Гость (15:24:48 26-12-2023) Ну точно! Знаменитая средиземноморская диета это еда пухляше... И где средизиморская диета с обилием мягких сырос, свежей рыбы, морских гадов, шпината, овощей, фруктов и вина, а также, качественного оливкового масла и где вот эта ваша сладкая лазанья (макроны с сахаром и сыром), ризотто (разваренный рис), пицца (открытый пирог из томатной пасты, сыров, копчёностей и прочей бросовй дряни) и упоминавшиеся тут бургеры? Средиземноморская диета- в средиземноморье, а в Барнауле- обычный фаст-фуд для набития брюха быстрыми углеводами и холистерином.
15:44:28 26-12-2023
Гость (15:24:48 26-12-2023) Ну точно! Знаменитая средиземноморская диета это еда пухляше... Пицца - это не знаменитая диета) Это еда бедняков. Дешевая и сытная. Это, как и практически любая национальная кухня (то, чем питалась основная масса народу, а не богачи), не про то, чтобы поесть изысканно, а чтобы с голоду не сдохнуть при минимальных затратах)
15:57:57 26-12-2023
Гость (15:13:40 26-12-2023) Нет, уважаемый, это еда для тех, кто не хочет дожить до 40..... Умиляют этакие "аристократы" из какой нибудь хрущобы с Молодежной))) PS. Не живу на Ускова и даже близко)
22:59:20 26-12-2023
Гость (15:57:57 26-12-2023) Умиляют этакие "аристократы" из какой нибудь хрущобы с Молод... Потомственные колодники, купцы, пленные, зэки, комса!
15:22:30 26-12-2023
Гость (14:18:55 26-12-2023) Я так понял еда для тех, кому за 40.... Неправильно понял. Для тех, кому за 70. Хотя из чего ты сделал такой мудрый и глубокомысленный вывод - непонятно...
19:19:17 26-12-2023
Сейчас ставить в пример какую-нибудь "звездульку" или балабола с телевизора уже не прокатывает и даже как-то опасно, подставляются они в последнее время. Какая мне разница, что они любят, они и с голой ж... любят ходить.. и даже гордятся.
22:33:59 26-12-2023
– Тогда что у нас плохого? – Европейская кухня, многие повара её здесь сильно видоизменили.....Но поскольку у вас много хороших натуральных продуктов, не надо в этом отрываться от родной земли, чтобы бежать за Европой. (с) Одиссей Легнидис интервью Алтайская правда 2014 год.
22:48:08 26-12-2023
Всё мы от сохи. Кто- то любит арбуз, а кто- то свиной хрящик. Открылись и молодцы, удачи и процветания!
23:34:03 26-12-2023
Вот обязательно схожу