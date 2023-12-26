Пиццу, как для Семенович. В Барнауле открыли итальянский семейный ресторан "Перчини"

В ресторане на каждый день вкусно и стильно

26 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8Jx2SN

Ресторан "Перчини" / Фото: Руслан Каппес

Знаете, что общего может быть у простого барнаульца и Анной Семенович или Тимуром Родригесом? Любовь к семейному ресторану итальянской кухни "Перчини". Их пиццу на воздушном тесте, пасту, приготовленную вручную, форель на гриле с потрясающим ароматом и вишневую лазанью любят Денис Клявер, Кристина Бабушкина, Роман Юнусов и другие звезды. А скоро полюбите и вы. Вот прям сразу, как придете на обед или ужин в новый ресторан "Перчини" на третьем этаже ТРК "Гэлакси".

А корреспондент amic.ru Саша Черданцева уже все попробовала и осталась в восторге. Особенно от пиццы "Перчини вулкан", которую подают в прямом смысле на дымящемся блюде.

Семейный. Для всех

Барнаул стал уже 23-м городом, где открыли ресторан итальянской кухни "Перчини". Жители быстро оценят вкусную кухню по доступной цене, уверены создатели ресторана. Кстати, "родился" он в Новосибирске в 2016 году, а в столицу Алтайского края дошел через Иркутск, Екатеринбург, Сочи и другие города.

"Перчини" – семейный ресторан на каждый день. К нам можно зайти просто выпить чашку кофе или отметить праздник, пообедать или поужинать, парой или большой компанией. Мы открыты для каждого", – рассказала бренд-директор концепции "Перчини" Елена Носова.

Для детей есть детская комната и специальное меню. Здесь и традиционные пасты-пиццы, которые так любят юные гости, и особенные блюда (как вам, например, пицца с шоколадом?).

Ресторан "Перчини" / Фото: Руслан Каппес

Ризотто, лазанья, паста, пицца и еще много чего вкусного

Для взрослых несколько видов пиццы от классической "Пеперони" и "Маргариты" до изысканной с говядиной и хурмой. Тесто для маленькой пиццы (23 см) выдерживают 72 часа, что делает его очень воздушным и легким, для большой пиццы – 24 часа, оно тонкое и хрустящее.

А вот пасту здесь делают каждое утро, никакой вчерашней или замороженной тальятелле вам не подадут. Потому на вкус она плотнее и вкуснее среднестатистической пасты.

В меню также хрустящие брускетты и фокачча, салаты, супы, мясо и рыба на гриле, стейки, бургеры и другие блюда. Вкусно тут удивляют и десертами, чего только стоит вишневая лазанья с миндальным крамблом и сливочно-сырным кремом.

Ресторан "Перчини" / Фото: Руслан Каппес

Елена Носова заверила, что главный принцип работы ресторана (на котором и он держится уже более 16 лет) – стабильное качество по доступной цене. Закупка продуктов и контроль приготовления и подачи под четким контролем. Здесь доводят до совершенства каждое блюдо. Например, однажды для одной из пицц пришлось перепробовать муку от 50 производителей, чтобы найти ту самую.

Найдите и вы ту самую пиццу. Приходите в "Перчини" в любой день с 10 до 22 часов.

Ресторан "Перчини" / Фото: Руслан Каппес

Ресторан "Перчини"

ТРЦ "Гэлакси", пр. Строителей, 117, 3 этаж​

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