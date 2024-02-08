Метеорные потоки дарят нам удивительное зрелище – "падающие" звезды

08 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Падающая звезда / Фото: pixabay.com

Февральский метеорный поток Альфа-Центавриды достигнет своего пика 9 февраля. Об этом сообщили специалисты учебно-научного центра "Планетарий" при СГУГиТ. В атмосферу Земли попадут мелкие космические частицы, которые, сгорая и вспыхивая, образуют удивительный эффект падающей звезды.

Рассказываем, насколько ярким будет этот метеорный поток и можно ли будет "поймать" падающую звезду в Алтайском крае.

1 Что за метеорный поток Альфа-Центавриды активен в феврале? Это один из множества потоков, которые в разные периоды времени становятся активными в небе. Происходит это так: наша планета проходит через определенную область в солнечной системе, заполненную космическими частицами. Эти песчинки, попадая в атмосферу Земли на огромной скорости, загораются и вспыхивают. Образующийся эффект каждому знаком с детства как "падающая звезда". Когда метеорный поток активен, этих частиц очень много. Поэтому наблюдатель может увидеть самый настоящий звездопад. Время активности Альфа-Центавридов – февраль. Ожидается, что метеоры можно будет наблюдать до 20 февраля.

2 Насколько это мощный метеорный поток? На самом деле, совсем не мощный. В этом году мощность Альфа-Центаврид составит всего шесть метеоров в час. Это значит, что за час времени в небе проносится примерно шесть падающих звезд. Для сравнения: есть метеорные потоки, во время активности которых количество метеоров в час измеряется десятками.

3 Как хорошо видно Альфа-Центавриды в небе над Сибирью? В теории – видно, но не очень хорошо. Дело в том, что Альфа-Центавриды – это метеорный поток Южного полушария. Мы находимся в Северном, поэтому условия наблюдения далеко не идеальные. Созвездие Кентавра, где лежит радианта потока, не поднимается над горизонтом. Увидеть падающие звезды можно лишь потому, что метеоры разлетаются во все стороны. Так что нужна удача, чтобы падающая звезда пролетела таким образом, чтобы вы ее увидели.