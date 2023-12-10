Пик метеорного потока Геминиды смогут увидеть жители Барнаула

Наблюдать за явлением можно невооруженным глазом

10 декабря 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: "Наблюдательный Барнаул"

14 декабря барнаульцы и гости города смогут наблюдать за пиком метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".

"Начинайте искать метеоры поздним вечером на востоке, в северо-восточной или юго-восточной части неба, лучше наблюдать метеорные потоки вдали от городской засветки. С Земли кажется, что Геминиды появляются из созвездия Близнецов, около звезды Кастор, где расположена их точка радианта. Но вам необязательно смотреть прямо на созвездие Близнецов. На самом деле, даже лучше смотреть немного в сторону: так вы увидите больше метеоров с длинными хвостами", – отметили авторы.

Посмотреть на явление можно без сложной и дорогой аппаратуры, его будет видно невооруженным глазом.

Во время максимальной активности в небе можно будет за час разглядеть до 150 метеоров.