Пик похолодания. О погоде в Алтайском крае днем 13 ноября

Местами пройдет небольшой снег, ожидается слабая метель

13 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 ноября. Такой прогноз передали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами пройдет небольшой снег, ожидается слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -8 до -10 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.