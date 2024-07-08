Пикник и исследование родословной. День семьи, любви и верности отметили в Барнауле

Большой праздник прошел в парке "Центральный"

08 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Большие семейные выходные в парке "Центральный" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

8 июля отмечают День семьи, любви и верности, или День памяти святых Петра и Февронии. В Барнауле в честь этого, с 6 по 8 июля, проходят праздничные мероприятия. Так, в парке "Центральный" комитет по делам молодежи администрации города Барнаула представил концертную программу и интерактивные игровые площадки, а "Движение первых" устроили семейный пикник, психологический тренинг, знакомство с профессиями, исследование родословной и многое другое.

Как прошли большие семейные выходные в парке – смотрите в нашем фоторепортаже.