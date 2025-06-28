Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Приморье

Правоохранители возбудили уголовное дело

28 июня 2025, 16:35, ИА Амител

Кадр из видео: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Приморском крае рухнул легкомоторный самолет Zlin-142, пишет ТАСС со ссылкой на Дальневосточную траспортную прокуратуру.

Инцидент случился 28 июня в 09:45 по местному времени в районе аэродрома государственной авиации Новонежино.

На борту находился только пилот 1969 года рождения, он погиб. По предварительной информации, собственник судна передал его погибшему для отработки навыков пилотирования.

Ведомство проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.