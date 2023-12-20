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Пилотную программу исламской ипотеки запустили в России

Она будет доступна всем заемщикам, независимо от их вероисповедания

20 декабря 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сбер запустил в России пилотную программу исламской ипотеки. Об этом сообщает РБК.

Пока она доступна в двух регионах: Башкортостане и Дагестане. В первом регионе исламская ипотека будет действовать как на новостройки, так и на "вторичку". Во втором при помощи исламской ипотеки можно будет купить только новостройки.

Согласно условиям, "Ипотека Мурабаха" предусматривает указание в договоре конечной стоимости жилья с учетом наценки. При этом заемщик оформляет договор на рассрочку без уплаты процентов.

"В то же время "Ипотека Мурабаха" будет доступна всем гражданам России независимо от их вероисповедания, что делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", – отметили представители банка.

Также для покупки жилья по программе исламской ипотеки будет доступно использование материнского капитала.

недвижимость ипотека

Комментарии 6

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Гость

22:35:33 20-12-2023

а почему не во всех регионах???

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Гость

00:23:46 21-12-2023

Гость (22:35:33 20-12-2023) а почему не во всех регионах???... Наивный

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Гость

22:45:33 20-12-2023

Это как-то не по-христиански

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Гость

00:16:37 21-12-2023

А потом посчитают сколько таких и на каждую 1000 мечеть

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Гость

09:09:08 21-12-2023

А пилотные суды шариата еще не запустили?

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Гость

11:22:24 21-12-2023

Проценты заложены в цену жилья. Никакой выгоды нет Поскольку ростовщичество в исламе запрещено делается такой обходной манёвр, без упоминания процентов. Обычную ипотеку и выплатить можно раньше, соответственно переплата поменьше. А эту будь добр правоверный плати всю как в договоре прописано. Как обычно, одноклеточные перевозбудились.

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