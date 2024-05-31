Пионовую степь обнаружили дети в Алтайском крае
В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" юные туристы изучали также Тогульский и Целинный районы
31 мая 2024, 13:23, ИА Амител
В Кытмановском районе Алтайского края обнаружили новую природную достопримечательность – пионовую степь площадью до 15 гектаров, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.
"Степь с пионами недавно обнаружили ребята из "Каравана" – клуба друзей нацпарка "Салаир" и Тигирекского заповедника", – отметил Томенко.
В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" они изучали также Тогульский и Целинный районы. Съездили на озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, сходили на экскурсию к "Еландинским камушкам". Этот памятник природы находится возле села Целинное. "Камушки" – единственное, что осталось от всего массива гранитоидов, тянущегося по правому берегу реки Яма.
13:49:45 31-05-2024
типа ее там не было и о-ба-на? ну что за обман
14:25:15 31-05-2024
Ну очень похож на Марьин Корень!
15:58:25 31-05-2024
Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!...
Это он и есть, ботаническое название - пион уклоняющийся, занесен в Красную книгу!
10:33:05 02-06-2024
Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!... Это он и есть
20:28:16 31-05-2024
не знаю, как сейчас, но в пору детства в Поспелихе прямо за жд путями была степь с марьиным-корнем, многие выкапывали и рассаживали дома на клумбах, огоньки росли гектарами...мы, ребятишки, пешком в эти степи ходили....
10:44:53 01-06-2024
Ходили в прошлом году за колбой, видели и за Верх карагужом, много его.
15:56:18 01-06-2024
Это же марьин корень)))
17:56:44 01-06-2024
Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!... Это и есть Марьин корень☘️