Пионовую степь обнаружили дети в Алтайском крае

В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" юные туристы изучали также Тогульский и Целинный районы

31 мая 2024, 13:23, ИА Амител

Пионовая степь / Фото: детский туротряд "Караван"

В Кытмановском районе Алтайского края обнаружили новую природную достопримечательность – пионовую степь площадью до 15 гектаров, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Степь с пионами недавно обнаружили ребята из "Каравана" – клуба друзей нацпарка "Салаир" и Тигирекского заповедника", – отметил Томенко.

В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" они изучали также Тогульский и Целинный районы. Съездили на озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, сходили на экскурсию к "Еландинским камушкам". Этот памятник природы находится возле села Целинное. "Камушки" – единственное, что осталось от всего массива гранитоидов, тянущегося по правому берегу реки Яма.