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Пионовую степь обнаружили дети в Алтайском крае

В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" юные туристы изучали также Тогульский и Целинный районы

31 мая 2024, 13:23, ИА Амител

Пионовая степь / Фото: детский туротряд "Караван"

В Кытмановском районе Алтайского края обнаружили новую природную достопримечательность – пионовую степь площадью до 15 гектаров, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Степь с пионами недавно обнаружили ребята из "Каравана" – клуба друзей нацпарка "Салаир" и Тигирекского заповедника", – отметил Томенко.

В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" они изучали также Тогульский и Целинный районы. Съездили на озеро Круглое, побывали на реке Чумыш, сходили на экскурсию к "Еландинским камушкам". Этот памятник природы находится возле села Целинное. "Камушки" – единственное, что осталось от всего массива гранитоидов, тянущегося по правому берегу реки Яма.

Алтайский край чудеса природы

Комментарии 8

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Гость

13:49:45 31-05-2024

типа ее там не было и о-ба-на? ну что за обман

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Гость

14:25:15 31-05-2024

Ну очень похож на Марьин Корень!

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Гость

15:58:25 31-05-2024

Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!...
Это он и есть, ботаническое название - пион уклоняющийся, занесен в Красную книгу!

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Ирина

10:33:05 02-06-2024

Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!... Это он и есть

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тамара

20:28:16 31-05-2024

не знаю, как сейчас, но в пору детства в Поспелихе прямо за жд путями была степь с марьиным-корнем, многие выкапывали и рассаживали дома на клумбах, огоньки росли гектарами...мы, ребятишки, пешком в эти степи ходили....

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Татьяна

10:44:53 01-06-2024

Ходили в прошлом году за колбой, видели и за Верх карагужом, много его.

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Гость

15:56:18 01-06-2024

Это же марьин корень)))

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Гость

17:56:44 01-06-2024

Гость (14:25:15 31-05-2024) Ну очень похож на Марьин Корень!... Это и есть Марьин корень☘️

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