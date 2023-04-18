"Пир на весь мир". В АлтГТУ пройдёт праздник национальной кухни
Гости смогут попробовать блюда разных стран
18 апреля 2023, 11:29, ИА Амител
В АлтГТУ пройдёт традиционный праздник национальной кухни. В среду, 19 апреля, свои поварские умения там покажут студенты сразу нескольких стран: Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России.
Иностранные студенты, обучающиеся в техническом вузе, приготовят свои национальные блюда и представят их согласно всем обычаям. Гости смогут попробовать и оценить вкус каждого из них.
В разные годы во время празднования этого фестиваля участие в нём принимали также студенты из Ирака, Греции, Вьетнама, США, Азербайджана, Казахстана и других стран.
Напомним, праздник пройдёт 19 апреля в 13 часов, в холле корпуса B (вход с ул. Димитрова).
Прийти и попробовать блюда могут все желающие.
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