"Пир на весь мир". В АлтГТУ пройдёт праздник национальной кухни

Гости смогут попробовать блюда разных стран

18 апреля 2023, 11:29, ИА Амител

Праздник национальной кухни / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В АлтГТУ пройдёт традиционный праздник национальной кухни. В среду, 19 апреля, свои поварские умения там покажут студенты сразу нескольких стран: Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России.

Иностранные студенты, обучающиеся в техническом вузе, приготовят свои национальные блюда и представят их согласно всем обычаям. Гости смогут попробовать и оценить вкус каждого из них.

В разные годы во время празднования этого фестиваля участие в нём принимали также студенты из Ирака, Греции, Вьетнама, США, Азербайджана, Казахстана и других стран.

Напомним, праздник пройдёт 19 апреля в 13 часов, в холле корпуса B (вход с ул. Димитрова).

Прийти и попробовать блюда могут все желающие.