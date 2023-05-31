Писатели, звёзды "Голоса" и дочь. Как пройдёт Рождественский фестиваль на Алтае?

В Министерстве культуры показали программу главного события июня

31 мая 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Министерство культуры Алтайского края обнародовало программу главного мероприятия июня – очередного Литературного фестиваля имени Роберта Рождественского. В программе – встречи с писателями и поэтами, а также выступление звёзд телепроекта "Голос". Главным гостем мероприятия станет дочь нашего знаменитого земляка – Екатерина Рождественская. Рассказываем, как пройдёт фестиваль и какие мероприятия посетить.

Когда пройдёт фестиваль в 2023 году?

С 20 по 24 июня. Мероприятия пройдут в Барнауле, Алейске и на родине Рождественского – в селе Косиха.

Какие литературные мероприятия пройдут?

Старт фестивалю будет дан в день рождения поэта, 20 июня. В этот день мероприятия пройдут в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Зрителям будет представлена просветительская программа, клипы творческой лаборатории "Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского" и видеоподборка песен на его стихи.

21 июня состоится специальная программа, посвящённая 100-летию Расула Гамзатова – близкого друга Рождественского. Она пройдёт в краевой библиотеке имени Шишкова.

22 июня в Барнауле начнёт работу семинар молодых литераторов, а в Алейске проведут творческую встречу с писателями – участниками фестиваля. 23 июня в краевой библиотеке состоится творческая встреча с писателями Ладой Пузыревской (г. Новосибирск) и Игорем Паниным (г. Москва).

А звёзды эстрады приедут?

Да, конечно! Вечером 23 июня в краевой филармонии состоится концертная программа с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, вокальной группы "Квартет ПРО" и симфонического оркестра филармонии. Также они выступят в селе Косиха 24 июня на закрытии фестиваля.

Дочь Роберта Рождественского будет?

Да. Как и в прошлом году, Екатерина Рождественская приедет на фестиваль. 23 июня в краевой столице она презентует документальный фильм "Семь мгновений Роберта Рождественского" (реж. П. Меняйло). Показ фильма и встреча с Екатериной состоится в кинотеатре "Мир".