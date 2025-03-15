Писательница Алла Боссарт стала иноагентом
Женщина выступала против СВО и распространяла фейки
15 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст РФ внес писательницу Аллу Боссарт в список иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.
Женщина выступала против СВО, а также распространяла материалы других иноагентов и фейки о Вооруженных силах России и правительстве.
Помимо 75-летней писательницы, аналогичный статус получили журналист Андрей Аксенов и политолог Герман Обухов.
11:24:03 15-03-2025
Кто все эти евреи?
12:25:31 15-03-2025
Их не беспокоила безопасность страны.
13:25:29 15-03-2025
Трамп тоже против СВО
Путин, если подпишет мир, будет тоже против СВО
13:36:19 15-03-2025
Сюрр! Абсурдия!
18:50:23 15-03-2025
А что написала Алла Боссарт, если её писателем называют..
09:29:06 16-03-2025
Горожанин. (18:50:23 15-03-2025) А что написала Алла Боссарт, если её писателем называют..... Не надо минусовать, мне тоже интересно почему она писатель.