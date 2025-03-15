НОВОСТИПолитика

Писательница Алла Боссарт стала иноагентом

Женщина выступала против СВО и распространяла фейки

15 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ внес писательницу Аллу Боссарт в список иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

 Женщина выступала против СВО, а также распространяла материалы других иноагентов и фейки о Вооруженных силах России и правительстве. 

Помимо 75-летней писательницы, аналогичный статус получили журналист Андрей Аксенов и политолог Герман Обухов.

иноагенты

Комментарии 6

Avatar Picture
Олег

11:24:03 15-03-2025

Кто все эти евреи?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:31 15-03-2025

Их не беспокоила безопасность страны.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:29 15-03-2025

Трамп тоже против СВО
Путин, если подпишет мир, будет тоже против СВО

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:19 15-03-2025

Сюрр! Абсурдия!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

18:50:23 15-03-2025

А что написала Алла Боссарт, если её писателем называют..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:06 16-03-2025

Горожанин. (18:50:23 15-03-2025) А что написала Алла Боссарт, если её писателем называют..... Не надо минусовать, мне тоже интересно почему она писатель.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров