Писательница Алла Боссарт стала иноагентом

Женщина выступала против СВО и распространяла фейки

15 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ внес писательницу Аллу Боссарт в список иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

Женщина выступала против СВО, а также распространяла материалы других иноагентов и фейки о Вооруженных силах России и правительстве.

Помимо 75-летней писательницы, аналогичный статус получили журналист Андрей Аксенов и политолог Герман Обухов.