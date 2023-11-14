Письма, газеты, журналы. Для каких целей можно арендовать ячейку на "Почте России"?
Рассказываем о преимуществах аренды как для физических, так и для юридических лиц
14 ноября 2023, 12:15, ИА Амител erid: LjN8KYXZL
С начала 2023 года клиенты "Почты России" в Алтайском крае арендовали почти две тысячи почтовых ячеек. Больше всего услугой по абонированию ячеек пользовались в отделениях Барнаула – 700, Бийска – 370 и Рубцовска – 280.
Кому удобно брать в аренду почтовую ячейку?
Услуга полезна для получателей большого количества корреспонденции. Почту из абонентской ячейки можно забрать без очереди в любое время в рабочие дни отделения. Ячейка закрыта на ключ, который есть только у арендатора.
"Письма, бандероли, газеты и журналы по подписке будут доставлять в абонементный ящик клиента. Если же на адрес его а/я поступит посылка, заказное письмо или заказная бандероль – в ячейку положат извещение. Далее эти отправление можно будет получить у оператора почтового отделения", – комментирует региональный управляющий УФПС Алтайского края Константин Попов.
Какие еще есть преимущества?
Услуга аренды почтовой ячейки в отделении позволяет организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо, наоборот, разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков.
Преимущество абонирования ячейки для физических лиц – это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.
Условия договора оферты и тарифы аренды почтовых ячеек можно узнать на сайте и в мобильном приложении "Почты России". Там же можно выбрать наиболее удобные почтовые отделения.
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АО "Почта России"Реклама
01:08:25 15-11-2023
И когда государство заберёт почту у безответственных собственников? Самую главную услугу (по доставке корреспонденции) не выполняют. Почтальонов разогнали, так стали рекламировать абонентские ящики. На рекламу деньги есть, а на зарплату работникам нет. Приходится ходить на почту за газеткой, но вот вернуть деньги за доставку, которую не осуществляют, даже не почесались, крохоборы безсовестные.