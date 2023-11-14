Письма, газеты, журналы. Для каких целей можно арендовать ячейку на "Почте России"?

Рассказываем о преимуществах аренды как для физических, так и для юридических лиц

14 ноября 2023, 12:15, ИА Амител erid: LjN8KYXZL

Письмо. Почтовый ящик / Фото: "Почта России"

С начала 2023 года клиенты "Почты России" в Алтайском крае арендовали почти две тысячи почтовых ячеек. Больше всего услугой по абонированию ячеек пользовались в отделениях Барнаула ­– 700, Бийска ­– 370 и Рубцовска ­– 280.

Кому удобно брать в аренду почтовую ячейку?

Услуга полезна для получателей большого количества корреспонденции. Почту из абонентской ячейки можно забрать без очереди в любое время в рабочие дни отделения. Ячейка закрыта на ключ, который есть только у арендатора.

"Письма, бандероли, газеты и журналы по подписке будут доставлять в абонементный ящик клиента. Если же на адрес его а/я поступит посылка, заказное письмо или заказная бандероль ­– в ячейку положат извещение. Далее эти отправление можно будет получить у оператора почтового отделения", ­– комментирует региональный управляющий УФПС Алтайского края Константин Попов.

Какие еще есть преимущества?

Услуга аренды почтовой ячейки в отделении позволяет организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо, наоборот, разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков.

Преимущество абонирования ячейки для физических лиц ­– это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.

Условия договора оферты и тарифы аренды почтовых ячеек можно узнать на сайте и в мобильном приложении "Почты России". Там же можно выбрать наиболее удобные почтовые отделения.

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АО "Почта России"

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