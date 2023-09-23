Журналист amic.ru решил выполнить все цели, поставленные в начале 2023 года

23 сентября 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8K94ji

Иллюстративное изображение / Фото: azerbaijan_stockers на Freepik

До Нового года осталось 100 дней. Это значит, что настала самая горячая рабочая пора. Жизнь кипит, дел невпроворот, а ведь некоторые идеалисты за остаток года стремятся во что бы то ни стало выполнить все цели, поставленные в его начале. Одна из них – наша коллега Настя. Чтобы успеть "открыжить" все пункты, написанные в порыве легкомысленной самоуверенности во время прошлых новогодних праздников, Настя решила воспользоваться подпиской MiXX* от Tele2*. Опция позволяет подключить только необходимые полезные сервисы и не переплачивать за них.

Что за подписка?

MiXX от Tele2 – это настоящий конструктор сервисов. Пользователь самостоятельно формирует подписку, включая в нее только нужные ему услуги. Например, сразу в одной подписке можно получить доступ и к образовательным платформам, и к стриминговым сервисам (кино, музыка, литература), и к домашним онлайн-тренировкам, и даже к круглосуточному доступу к врачам с помощью услуги телемедицины. А еще там есть игровые сервисы и многое другое.

Как провести оставшиеся 100 дней 2023-го с пользой и интересом для себя? Вариант от Насти

Прошлый Новый год и весь декабрь выдались тяжелыми. Многочисленные проекты на работе, которые надо успеть сдать, совсем не оставили времени на подготовку себя любимой. Вроде столько всего планировала на год, а он пролетел как один день. В начале года твердо решила: проведу 2023-й с максимальной пользой. Но, о боже, до очередного Нового года осталось всего три с копейками месяца, мой конь еще даже не упал, а ведь ему надо еще и поваляться. Так, срочно делаем список: что надо успеть за эти три месяца.

Похудеть

Плоха та девочка, которая не хочет на корпоративе и в праздничную ночь влезть в то самое платье. Я хочу. А потому теперь каждый день – сама с собой поспорила – буду гулять. Каждый день буду заниматься дома с помощью онлайн-тренировок FitStars*. Этот сервис есть в подписке MiXX от Tele2. В моем случае лучше начать тренироваться с профессионалами. Был у меня как-то опыт бездумного качания пресса – итогом всего этого стали боли в спине. Поэтому теперь я убеждена, лучше сделать упражнение медленно и меньшее количество раз, но правильно.

Я решила попробовать йогу для начинающих и комплекс упражнений "Все в тонусе", чтобы подтянуть рельеф тела. Еще мне приглянулся курс "Зарядка 3.0" – хочу проверить, поможет ли физнагрузка по утрам мне быть бодрее. А значит, провести оставшиеся до Нового года дни более энергично. Три месяца как раз достаточно для того, чтобы выработать настоящую привычку.

Настроить правильное питание

Сейчас мне важно не просто повысить свой уровень физической активности, но и научиться питаться правильно. У меня нет особых вредных привычек, но режим питания я не соблюдаю. Состав покупаемых в магазине продуктов практически не читаю, но при этом часто "ведусь" на разного рода модные тенденции – покупаю банками масло гхи и пью ложками витамин D. На самом деле уже давно хочу понять, что мне действительно нужно, а от чего можно и отказаться. Отличный вариант разобраться в теме – изучить основы нутрициологии. Как раз сейчас на "Нетологии" есть курс "Нутрициология для себя: как правильно питаться". Беру его с подпиской MiXX со скидкой 7%. Пусть это будет мой новогодний подарок себе.

Фото предоставлено Tele2

Прочитать книги, которые давно хотела

План-минимум – прочитать 20 новых книг. Вообще-то литературу я люблю, но в последнее время весь день читаю только новости – такая уж у нас, журналистов, работа. Перед тем как что-то написать, приходится много читать. А вот на книги уже сил не остается. Но, как говорится, вижу цель – не вижу препятствий, чтобы ее осуществить. Тем более что теперь у меня есть подписка на "Литрес".

Для начала уже давно хочу познакомиться с произведением "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Следующим будет триллер "Внутри убийцы" Майка Омера (подруга недавно советовала). И хоть я не любитель так называемых книг-советов, но давно хотела прочесть "Игры, в которые играют люди" Эрика Берна и "7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности" Стивена Кови. А дальше посмотрим. Есть у меня еще списочек.

Приложение "Литрес" вообще очень удобное. Одну книгу можно и читать, и слушать (отличная компания мытью посуды и уборке дома).

Подтянуть английский

В университете у меня всегда были отличные отметки. Казалось, что этот любимый после русского язык я буду помнить всегда. Но годы идут, навыки без практики очень быстро теряются. А по работе мне все чаще приходится обращаться к англоязычным источникам. Да и мечту съездить в США вообще-то никто еще не отменял. Что делать? Практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Мне в помощь "Яндекс Практикум", который я могу получить со скидкой 7% опять же благодаря подписке от Tele2. Начну с довольно сложных правил употребления инфинитивов и причастий. Уверена, будет ощутимый результат, если даже заниматься по 15 минут каждый день в обеденный перерыв или в пробке по пути на работу.

Насладиться отличным кино

Следующий пункт моей программы "Настя все успеет до Нового года" – посмотреть все фильмы, взявшие "Оскар" в 2023 году. "Все везде и сразу", "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Кит" и "Говорят женщины" – как вообще эти шедевры живут, зная, что я их еще не смотрела. К моему стыду, пока я видела только "На Западном фронте без перемен". Невероятно красиво снят. Кстати, именно он получил "Оскар" за лучшую операторскую работу. История, которая показывает юных мальчишек, очарованных возможностью быть причастным к общему делу и отстоять свою "правду" и свою страну. Но вся романтизация войны вмиг тает, как только они оказываются в окопе. Фильм я смотрела аж три раза. Уверена, что другие будут не хуже. Поэтому с сегодняшнего дня минимум один фильм в неделю через онлайн-кинотеатр "Окко". Здорово, когда развитие и приятный отдых можно объединить в одном.

Но все усилия будут напрасными, если у меня вдруг закончится интернет. Ведь я не всегда нахожусь в пределах досягаемости Wi-Fi-роутера*. Tele2 дарит к подписке дополнительные к вашему тарифу 50 Гб интернет-трафика каждый месяц. Для меня это огромный плюс, так как в моем нынешнем тарифе всего 7 Гб (вы будете смеяться, а я подстраиваюсь и стараюсь не тратить интернет без дела).

Просмотр фильма / Фото: Freepik

Что еще дает подписка?

Помимо услуг связи и интернета, подписка дарит бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Wink*, повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны и повышенный кешбэк в программе "Больше" для клиентов Tele2, а также скидку 15% на Xiaomi* и 10% – в магазинах "Лента" и Lamoda* и другие бонусы.

С MiXX использование интернет-сервисов выйдет дешевле, чем по отдельности. Раз в месяц список необходимых подписок можно изменить, добавив или убрав лишние. Подключить ее могут абоненты любых операторов связи.

Справится ли Настя?

100 дней пролетят совсем незаметно. А хочется так много успеть. Хоть задачи и несложные, но требуют серьезного настроя. Пожалуй, мне нужно составить еще один план по выполнению главного плана. Хорошо, что у меня есть подписка MiXX. С ней будет проще, удобнее и интереснее. А еще – гораздо дешевле. Это самое приятное.

Надеюсь, что в новогоднюю ночь меня не будет мучить совесть из-за невыполненных обещаний и незавершенных дел. И, да, начнем мы все новый, 2024-й с той самой ноги (почти как тост).

*MiXX (Микс), Tele2 (Теле2), FitStars (ФитСтарс), Wink (Винк), Xiaomi (Сяоми), Lamoda (Ламода), VK (ВиКей), KasperskyInternetSecurity (Касперский интернет секьюрити), VK PlayCloud (ВиКейПлейКлауд), GamersBasePlus (ГеймерсБейсПлюс), Cyberhero (Сайберхироу), AppTouch (АпТач), Max (Макс), WiFi-роутер (ВайФай-роутер).

Tele2

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