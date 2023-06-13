Завод по производству котельного оборудования предлагает высокий заработок и комфортные условия труда

13 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8JtDfV

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

В связи с расширением производства Барнаульский завод энергетического оборудования имени Д. В. Воеводина приглашает на работу специалистов разных категорий. Рассказываем, кого ищут и кто требуется.

Какие сотрудники тут нужны и сколько платят?

На завод сейчас требуются:

инженер-конструктор (зарплата от 70 000 руб.);

инженер по технической документации (от 45 000 руб.);

инженер-контролер ОТК (44 000 руб.);

слесарь-резчик/заготовщик (от 55 000 руб.);

электромонтер (от 45 000 руб.);

разнорабочий (от 38 000 руб.).

Барнаульский завод энергетического оборудования предлагает:

работу в стабильной производственной компании;

официальное трудоустройство;

своевременную оплату труда два раза в месяц;

соцпакет;

удобное расположение работы;

обеспечение сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

На заводе работают опытные специалисты, почти нет текучки кадров, дружный молодой коллектив и лояльное руководство, а также интересная работа с возможностью высокой заработной платы.

"Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды профессионалов. Наша компания ценит каждого сотрудника и доказывает это действиями в виде достойного заработка и условий труда", – подчеркивает директор завода Алексей Белявцев.

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Что производит завод?

Предприятие основано в 2007 году. Уже более 15 лет завод разрабатывает и производит оборудование для котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других предприятий различных секторов экономики. Сотрудники компании проектируют, изготавливают и проводят монтаж теплоэнергетического оборудования на объектах ТЭК в России и стран СНГ.

БЗЭО производит:

запасные части водогрейных/паровых котлов;

воздухоподогреватели;

экономайзеры/пароперегреватели;

горелочные устройства;

циклоны/золоуловители;

экраны котлов / конвективные полусекции;

регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;

конденсаторы;

линии шлакозолоудаления.

Барнаульский завод энергетического оборудования (ООО "БЗЭО")

Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134

Производственные помещения: г. Барнаул, ул. Крупской, 173А / ул. Малахова, 1В

Сайт

Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997, 500-988, 500-994

Эл. почта: info@bzeo.ru (сюда можно отправить резюме)

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