Планируют расширяться: барнаульский завод ищет инженеров, специалистов ОТК и слесарей
Завод по производству котельного оборудования предлагает высокий заработок и комфортные условия труда
13 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8JtDfV
В связи с расширением производства Барнаульский завод энергетического оборудования имени Д. В. Воеводина приглашает на работу специалистов разных категорий. Рассказываем, кого ищут и кто требуется.
Какие сотрудники тут нужны и сколько платят?
На завод сейчас требуются:
- инженер-конструктор (зарплата от 70 000 руб.);
- инженер по технической документации (от 45 000 руб.);
- инженер-контролер ОТК (44 000 руб.);
- слесарь-резчик/заготовщик (от 55 000 руб.);
- электромонтер (от 45 000 руб.);
- разнорабочий (от 38 000 руб.).
Барнаульский завод энергетического оборудования предлагает:
- работу в стабильной производственной компании;
- официальное трудоустройство;
- своевременную оплату труда два раза в месяц;
- соцпакет;
- удобное расположение работы;
- обеспечение сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
На заводе работают опытные специалисты, почти нет текучки кадров, дружный молодой коллектив и лояльное руководство, а также интересная работа с возможностью высокой заработной платы.
"Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды профессионалов. Наша компания ценит каждого сотрудника и доказывает это действиями в виде достойного заработка и условий труда", – подчеркивает директор завода Алексей Белявцев.
Что производит завод?
Предприятие основано в 2007 году. Уже более 15 лет завод разрабатывает и производит оборудование для котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других предприятий различных секторов экономики. Сотрудники компании проектируют, изготавливают и проводят монтаж теплоэнергетического оборудования на объектах ТЭК в России и стран СНГ.
БЗЭО производит:
- запасные части водогрейных/паровых котлов;
- воздухоподогреватели;
- экономайзеры/пароперегреватели;
- горелочные устройства;
- циклоны/золоуловители;
- экраны котлов / конвективные полусекции;
- регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;
- конденсаторы;
- линии шлакозолоудаления.
Барнаульский завод энергетического оборудования (ООО "БЗЭО")
Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134
Производственные помещения: г. Барнаул, ул. Крупской, 173А / ул. Малахова, 1В
Сайт
Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997, 500-988, 500-994
Эл. почта: info@bzeo.ru (сюда можно отправить резюме)
11:13:47 13-06-2023
А с другого города принимаете?
11:23:39 13-06-2023
Гость (11:13:47 13-06-2023) А с другого города принимаете?... ну если вы готовы на переезд