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Планируют расширяться: барнаульский завод ищет инженеров, специалистов ОТК и слесарей

Завод по производству котельного оборудования предлагает высокий заработок и комфортные условия труда

13 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8JtDfV

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"
Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

В связи с расширением производства Барнаульский завод энергетического оборудования имени Д. В. Воеводина приглашает на работу специалистов разных категорий. Рассказываем, кого ищут и кто требуется.

Какие сотрудники тут нужны и сколько платят?

На завод сейчас требуются:

  • инженер-конструктор (зарплата от 70 000 руб.);
  • инженер по технической документации (от 45 000 руб.);
  • инженер-контролер ОТК (44 000 руб.);
  • слесарь-резчик/заготовщик (от 55 000 руб.);
  • электромонтер (от 45 000 руб.);
  • разнорабочий (от 38 000 руб.).

Барнаульский завод энергетического оборудования предлагает:

  • работу в стабильной производственной компании;
  • официальное трудоустройство;
  • своевременную оплату труда два раза в месяц;
  • соцпакет;
  • удобное расположение работы;
  • обеспечение сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

На заводе работают опытные специалисты, почти нет текучки кадров, дружный молодой коллектив и лояльное руководство, а также интересная работа с возможностью высокой заработной платы.

"Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды профессионалов. Наша компания ценит каждого сотрудника и доказывает это действиями в виде достойного заработка и условий труда", – подчеркивает директор завода Алексей Белявцев.

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Что производит завод?

Предприятие основано в 2007 году. Уже более 15 лет завод разрабатывает и производит оборудование для котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других предприятий различных секторов экономики. Сотрудники компании проектируют, изготавливают и проводят монтаж теплоэнергетического оборудования на объектах ТЭК в России и стран СНГ.

БЗЭО производит:

  • запасные части водогрейных/паровых котлов;
  • воздухоподогреватели;
  • экономайзеры/пароперегреватели;
  • горелочные устройства;
  • циклоны/золоуловители;
  • экраны котлов / конвективные полусекции;
  • регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;
  • конденсаторы;
  • линии шлакозолоудаления.

Барнаульский завод энергетического оборудования (ООО "БЗЭО")
Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134
Производственные помещения: г. Барнаул, ул. Крупской, 173А / ул. Малахова, 1В
Сайт
Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997, 500-988, 500-994
Эл. почта: info@bzeo.ru (сюда можно отправить резюме)

промышленность заводы вакансии

Комментарии 2

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Гость

11:13:47 13-06-2023

А с другого города принимаете?

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Гость

11:23:39 13-06-2023

Гость (11:13:47 13-06-2023) А с другого города принимаете?... ну если вы готовы на переезд

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