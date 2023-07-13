Планктон, опасный для мозга и почек, нашли в российской воде
Пока обнаружили его только рядом с Владивостоком
13 июля 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В воде возле Владивостока ученые нашли следы микроводорослей псеводницший. Об этом сообщают "Известия".
Водоросли содержат нейротоксин домоевую кислоту. Вещество попадает в организм человека при употреблении моллюсков и ракообразных.
Оно обладает стойкостью к теплообработке, а также способно нарушить работу головного мозга и почек. Противоядия от этой кислоты нет.
Пока концентрация вещества в воде не критическая, но ученые предупреждают о тенденции к ее увеличению.
15:11:16 13-07-2023
Весь яд с Фокусимы.