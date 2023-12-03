Плановые проверки в соцучреждениях заменят на профилактические визиты

По результатам визитов администрации смогут выносить предписания об устранении нарушений

03 декабря 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Плановые проверки в российских соцучреждениях заменят на профилактические визиты. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее подобные визиты можно было проводить только в государственных и муниципальных школах и детских садах.

"Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Профилактические визиты будут проводиться за один день, а по их итогам администрации учреждений смогут выносить предписания об устранении нарушений.

Также руководство учреждений смогут привлекать к административной ответственности.