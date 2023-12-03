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Плановые проверки в соцучреждениях заменят на профилактические визиты

По результатам визитов администрации смогут выносить предписания об устранении нарушений

03 декабря 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Плановые проверки в российских соцучреждениях заменят на профилактические визиты. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее подобные визиты можно было проводить только в государственных и муниципальных школах и детских садах.

"Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Профилактические визиты будут проводиться за один день, а по их итогам администрации учреждений смогут выносить предписания об устранении нарушений. 

Также руководство учреждений смогут привлекать к административной ответственности. 

Комментарии 2

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Гость

21:27:27 03-12-2023

Ну и мрази все на развал и безответственность. Почему только предписание без штрафа на виновных и уголовки если есть события преступления чего полно во всех подобных учреждениях и компенсаций пострадавшим пациентам.

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Гость

07:21:53 04-12-2023

руководство учреждений смогут привлекать к административной ответственности -- вот же штрафы. Ничего не поменялось. Только срок ограничили. Теперь халявней будет. За ту же зарплату

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