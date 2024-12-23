Плату за детский сад повысят в Алтайском крае

Родительскую оплату проиндексируют на 4,5%

23 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Алтайском крае размер платы за детский сад проиндексируют с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

С начала следующего года в регионе произойдет ежегодная индексация родительской платы за детский сад на 4,5%.

"Решение о повышении родительской платы принято исходя из ежегодного роста цен на промышленные и продовольственные товары. Это позволит соблюсти все требования, предъявляемые к безопасному пребыванию ребенка в дошкольной образовательной организации и организовать питание в соответствии с санитарными правилами и нормами", – пояснили в региональном Минобре.

1 января 2025 года максимальный размер оплаты в группах полного и сокращенного дня установят на уровне 2947 рублей. В прошлом году он составлял 2820 рублей. Каждый муниципалитет сам может определить размер родительской платы, но при этом он не должен превышать максимальный уровень, установленный в регионе.

Также с 1 января увеличат компенсационные выплаты семьям на 4,5%. Их в Алтайском крае получают более 40% родителей дошкольников: 20% – на первого ребенка, 50% – на второго, 70 % – на третьего и последующих.