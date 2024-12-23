Плату за детский сад повысят в Алтайском крае
Родительскую оплату проиндексируют на 4,5%
23 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
В Алтайском крае размер платы за детский сад проиндексируют с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
С начала следующего года в регионе произойдет ежегодная индексация родительской платы за детский сад на 4,5%.
"Решение о повышении родительской платы принято исходя из ежегодного роста цен на промышленные и продовольственные товары. Это позволит соблюсти все требования, предъявляемые к безопасному пребыванию ребенка в дошкольной образовательной организации и организовать питание в соответствии с санитарными правилами и нормами", – пояснили в региональном Минобре.
1 января 2025 года максимальный размер оплаты в группах полного и сокращенного дня установят на уровне 2947 рублей. В прошлом году он составлял 2820 рублей. Каждый муниципалитет сам может определить размер родительской платы, но при этом он не должен превышать максимальный уровень, установленный в регионе.
Также с 1 января увеличат компенсационные выплаты семьям на 4,5%. Их в Алтайском крае получают более 40% родителей дошкольников: 20% – на первого ребенка, 50% – на второго, 70 % – на третьего и последующих.
10:35:31 23-12-2024
Решение о повышении родительской платы принято исходя из ежегодного роста цен на промышленные и продовольственные товары. Это позволит соблюсти все требования, предъявляемые к безопасному пребыванию ребенка в дошкольной образовательной организации и организовать питание в соответствии с санитарными правилами и нормами", – пояснили в региональном Минобре. - Интересно: А ПОЧЕМУ НЕ ПОВЫШАЮТ З/П??? - на том же основании: "исходя из ежегодного роста цен на промышленные и продовольственные товары!?" - ЧТО ЗА ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ???
19:04:20 23-12-2024
Гость (10:35:31 23-12-2024) Решение о повышении родительской платы принято исходя из еже... все вопросы к вашему работодателю, вы живете в капиталистическом государстве.
10:36:25 23-12-2024
Начнется Новый год, начнется новая движуха, все по плану.
10:50:50 23-12-2024
А ПОЧЕМУ НЕ ПОВЫШАЮТ З/П??? - - почему вы это тут спрашиваете? нам каждый год повышают на % инфляции
16:12:03 23-12-2024
Гость (10:50:50 23-12-2024) А ПОЧЕМУ НЕ ПОВЫШАЮТ З/П??? - - почему вы это тут спрашивает... Так легче голову задурить. Да и считать кому-то надо-тоже плюс.