После долгих споров ученые сошлись во мнении, что выброс массы движется к нашей планете

04 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Землю в ближайшее время ждет столкновение с облаком плазмы, образовавшимся после вспышки на Солнце 2 июня. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. А потому сегодня прогнозируется магнитная буря, ведь возникают они именно из-за подобных выбросов.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 4 июня 2024 года, во сколько она начнется и когда закончится, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 4 июня 2024 года? Судя по всему, да. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории , указано, что уровень геомагнитных возмущений сегодня все-таки увеличится до состояния магнитной бури. Вероятность такого сценария специалисты оценивают в 40%.

2 Во сколько 4 июня 2024 года может начаться магнитная буря? По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, магнитная буря начнется около 19 часов по московскому времени.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 4 июня? Судя по прогнозу , магнитная буря, скорее всего, будет слабой. Мощность колебаний достигнет 5 баллов. Это уровень G5 – самый начальный из "красной" зоны. Впрочем, ранее эксперты допускали, что буря может достигнуть уровня G3. Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 10%.

4 Сколько продлится магнитная буря 4 июня и когда она закончится? Пока данные лишь предварительные. Ожидается, что геомагнитная обстановка на Земле нормализуется к утру 5 июня.