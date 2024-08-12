Пленный боец ВСУ назвал цель украинского нападения на Курскую область

В планах у противника "дойти до Курска, а от Курска — до Белгорода

12 августа 2024, 18:37, ИА Амител

Российский солдат/ Фото: Минобороны РФ

ФСБ задержала в Беловском районе Курской области военнослужащего 80-й бригады ВСУ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, на допросе он признался, что подразделению приказывали убивать местных жителей при сопротивлении.

Кроме того, украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

РИА Новости также опубликовало видео с допроса пленного. Он рассказал, что 80-ю бригаду, где он служил, перебазировали в лес под Сумами 28 июля. Через несколько дней командир собрал личный состав и заявил, что они готовятся к нападению на Россию. Начальник призвал стрелять в мужчин и убивать тех, кто с оружием, не беря пленных.

Целью операции было "дойти до Курска, а от Курска — до Белгорода". ВСУ планировали взять как можно больше территорий, чтобы использовать это при переговорах. Командирам заявили, что эта операция — "последняя надежда Украины".

Напомним, что 80-я бригада участвует в нападении на Курскую область, о чем ранее сообщали западные СМИ. В сентябре 2022 года она оказалась в центре скандала из-за расстрела российских пленных в Макеевке.