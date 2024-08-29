Плохие сувениры. Как распознать кишечные инфекции после отпуска?

И почему особенно важно пройти некоторые исследования

29 августа 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8K9SkV

Болезнь. Боль / Фото: istockphoto.com

Поездки в жаркие страны всегда сопряжены с риском заражения кишечными болезнями. Загрязненная вода, несвежие продукты и большое количество людей создают идеальные условия для распространения инфекций. Даже если удалось справиться с симптомами на отдыхе, по возвращении домой заболевание может проявиться вновь.

Какие могут быть симптомы?

Могут повториться симптомы кишечной инфекции. На продолжающуюся инфекцию могут указывать диарея, боли в животе и слабость.

И это опасно не только для самого человека. Существует риск передачи инфекции другим людям, особенно в ближайшем окружении: в семье, школе, университете и на работе.

Как понять, что именно вызывает заболевание?

Чтобы точно определить источник и начать лечение, необходимо провести диагностику возбудителя. Симптомы, схожие с признаками кишечных инфекций, могут вызывать многие микроорганизмы, но каждый отдельный патоген требует разного подхода к лечению. Именно поэтому важно провести ПЦР-диагностику, которая обеспечивает высокую точность и позволяет быстро определить возбудителя.

Правильная диагностика кишечных инфекций включает комплексное выявление патогенов, таких как сальмонеллы, шигеллы, норовирусы и ротавирусы. ПЦР-методика обеспечивает точные и быстрые результаты, что важно для назначения эффективного лечения и предотвращения осложнений.

Где пройти такую диагностику?

Для диагностики кишечных инфекций лаборатория "ЛабКвест" предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР. Этот анализ позволяет выявить ДНК и РНК различных микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции, и точно определить возбудителя. Пройти исследование можно в любом медицинском офисе "ЛабКвест", результаты будут готовы через день с момента поступления биоматериала в лабораторию. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q".

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