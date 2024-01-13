Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз
Огонь тушат почти 300 человек
13 января 2024, 14:30, ИА Амител
Фото: соцсети
Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге выросла в 50 раз, с 1 до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС города.
Возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности. С огнем борются 286 спасателей и 57 единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.
По информации SHOT, накануне на складе проходили рейды с участием полиции и Росгвардии после массовой драки мигрантов с поножовщиной, произошедшей 10 января. За нарушение миграционного законодательства были задержаны пять водителей, сотрудничающих с маркетплейсом.
ТАСС пишет, что Wildberries вернет деньги тем, чьи заказы сгорят. Продавцы также получат компенсацию.
16:16:05 13-01-2024
- "с 1 до 50 тысяч квадратных метров"========= Пять гектар, целое фермерское хохяйство
17:59:33 13-01-2024
Что то зачастили пожары на таких складах. То Озон горит то Wildberries. Может палят друг друга из-за конкуренции. Склады то делают из дешманских материалов и экономят на всем. Да и работники на этих складах не отличаются порядочностью. Сделаешь заказ -пришлют совсем другое.
18:02:25 13-01-2024
Ну Шушарам пришел маленький пушной зверёк.
11:55:17 15-01-2024
Случайностей в нашем мире не бывает. Сметой все учтено до атома.