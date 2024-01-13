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Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз

Огонь тушат почти 300 человек

13 января 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге выросла в 50 раз, с 1 до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС города.

Возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности. С огнем борются 286 спасателей и 57 единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.

По информации SHOT, накануне на складе проходили рейды с участием полиции и Росгвардии после массовой драки мигрантов с поножовщиной, произошедшей 10 января. За нарушение миграционного законодательства были задержаны пять водителей, сотрудничающих с маркетплейсом.

ТАСС пишет, что Wildberries вернет деньги тем, чьи заказы сгорят. Продавцы также получат компенсацию.

Пожары Санкт-Петербург

Комментарии 4

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Гость

16:16:05 13-01-2024

- "с 1 до 50 тысяч квадратных метров"========= Пять гектар, целое фермерское хохяйство

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Гость

17:59:33 13-01-2024

Что то зачастили пожары на таких складах. То Озон горит то Wildberries. Может палят друг друга из-за конкуренции. Склады то делают из дешманских материалов и экономят на всем. Да и работники на этих складах не отличаются порядочностью. Сделаешь заказ -пришлют совсем другое.

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Гость

18:02:25 13-01-2024

Ну Шушарам пришел маленький пушной зверёк.

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Гость

11:55:17 15-01-2024

Случайностей в нашем мире не бывает. Сметой все учтено до атома.

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