Площадь Советов переделывают в торговую площадку в Барнауле. Фото

2 и 3 сентября здесь пройдет фестиваль фермерской еды

29 августа 2023, 09:15, ИА Амител





































Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Советов начали готовиться к всероссийскому фестивалю фермерской еды "Свое" Россельхозбанка. Он пройдет в ближайшие субботу и воскресенье 2 и 3 сентября. Инициатором проведения стал губернатор Виктор Томенко.

На фестивале свою продукцию представят сотня хозяйств нашего края, а также Республики Алтай и нескольких соседних областей.

Отметим, что первый день мероприятия совпадает с празднованием Дня города. О том, куда еще можно будет сходить в этот день – читайте в нашем материале.