Площадь Советов переделывают в торговую площадку в Барнауле. Фото
2 и 3 сентября здесь пройдет фестиваль фермерской еды
29 августа 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на площади Советов начали готовиться к всероссийскому фестивалю фермерской еды "Свое" Россельхозбанка. Он пройдет в ближайшие субботу и воскресенье 2 и 3 сентября. Инициатором проведения стал губернатор Виктор Томенко.
На фестивале свою продукцию представят сотня хозяйств нашего края, а также Республики Алтай и нескольких соседних областей.
Отметим, что первый день мероприятия совпадает с празднованием Дня города. О том, куда еще можно будет сходить в этот день – читайте в нашем материале.
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023
09:34:35 29-08-2023
Печально Ленин смотрит на всё это.Глаза бы не глядели,не нашли другого места...
10:32:44 29-08-2023
фигассе... Привет из 90-х
10:56:34 29-08-2023
Конечно, Ленин опечален - колхозное рабство сменилось свободным фермерством. Вужас!
12:05:47 29-08-2023
Гость (10:56:34 29-08-2023) Конечно, Ленин опечален - колхозное рабство сменилось свобод... То есть не мироеды-кулаки эксплуатировали труд крестьян бедной и средней социальной групп.Крестьян эксплуатировала общественное управление колхозов,наживаясь на них? ))
04:44:54 30-08-2023
Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!!!
06:36:02 30-08-2023
Удивление! А почему опять не в Изумрудном? Сейчас просто ВСЁ городские мероприятия стали в Изумрудном проводить и парк превратился в балаган.... Удивление.....