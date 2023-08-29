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Площадь Советов переделывают в торговую площадку в Барнауле. Фото

2 и 3 сентября здесь пройдет фестиваль фермерской еды

29 августа 2023, 09:15, ИА Амител

В Барнауле на площади Советов начали готовиться к всероссийскому фестивалю фермерской еды "Свое" Россельхозбанка. Он пройдет в ближайшие субботу и воскресенье 2 и 3 сентября. Инициатором проведения стал губернатор Виктор Томенко.

На фестивале свою продукцию представят сотня хозяйств нашего края, а также Республики Алтай и нескольких соседних областей.

Отметим, что первый день мероприятия совпадает с празднованием Дня города. О том, куда еще можно будет сходить в этот день – читайте в нашем материале.

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Комментарии 6

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Гость

09:34:35 29-08-2023

Печально Ленин смотрит на всё это.Глаза бы не глядели,не нашли другого места...

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Гость

10:32:44 29-08-2023

фигассе... Привет из 90-х

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Гость

10:56:34 29-08-2023

Конечно, Ленин опечален - колхозное рабство сменилось свободным фермерством. Вужас!

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Гость

12:05:47 29-08-2023

Гость (10:56:34 29-08-2023) Конечно, Ленин опечален - колхозное рабство сменилось свобод... То есть не мироеды-кулаки эксплуатировали труд крестьян бедной и средней социальной групп.Крестьян эксплуатировала общественное управление колхозов,наживаясь на них? ))

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Гость

04:44:54 30-08-2023

Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!!!

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Гость

06:36:02 30-08-2023

Удивление! А почему опять не в Изумрудном? Сейчас просто ВСЁ городские мероприятия стали в Изумрудном проводить и парк превратился в балаган.... Удивление.....

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