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Пляж у коммунального моста не откроется летом в Бийске

Зона не готова к отдыху

10 июня 2024, 17:47, ИА Амител

Пляж у Коммунального моста / Бийское телевидение
Пляж у Коммунального моста / Бийское телевидение

В Бийске этим летом не откроется пляж у Коммунального моста. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".

На территории пляжа уже разместили предупредительные аншлаги. Купаться там запрещено и не безопасно. Пляжная зона в этом году не готова встречать отдыхающих. Она не оборудована, дно реки не расчищено, вода не прошла проверку.

Причина, по которой в городе стало на одно место для купания меньше, заключается в ремонте на территории парка Победы. 

Работы здесь будут идти все лето.

Бийск

Комментарии 2

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Гость

11:11:39 12-06-2024

Работы в парке ,а пляж то при чем

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Гость

12:04:51 12-06-2024

Очень жаль

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