Пляж у коммунального моста не откроется летом в Бийске
Зона не готова к отдыху
10 июня 2024, 17:47, ИА Амител
Пляж у Коммунального моста / Бийское телевидение
В Бийске этим летом не откроется пляж у Коммунального моста. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".
На территории пляжа уже разместили предупредительные аншлаги. Купаться там запрещено и не безопасно. Пляжная зона в этом году не готова встречать отдыхающих. Она не оборудована, дно реки не расчищено, вода не прошла проверку.
Причина, по которой в городе стало на одно место для купания меньше, заключается в ремонте на территории парка Победы.
Работы здесь будут идти все лето.
11:11:39 12-06-2024
Работы в парке ,а пляж то при чем
12:04:51 12-06-2024
Очень жаль