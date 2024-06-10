Пляж у коммунального моста не откроется летом в Бийске

Зона не готова к отдыху

10 июня 2024, 17:47, ИА Амител

Пляж у Коммунального моста / Бийское телевидение

В Бийске этим летом не откроется пляж у Коммунального моста. Об этом рассказали на "Бийском телевидении".

На территории пляжа уже разместили предупредительные аншлаги. Купаться там запрещено и не безопасно. Пляжная зона в этом году не готова встречать отдыхающих. Она не оборудована, дно реки не расчищено, вода не прошла проверку.

Причина, по которой в городе стало на одно место для купания меньше, заключается в ремонте на территории парка Победы.

Работы здесь будут идти все лето.