Плюс и без осадков. О погоде в Алтайском крае 15 октября

На дорогах гололед

15 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Колея в снегу / Фото: pxhere.com/ru/photo/392268

В Алтайском крае закончился снегопад. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. Преимущественно без осадков, местами гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.