Плюс и метели. О погоде в Алтайском крае 6 декабря

Порывы ветра местами могут достигать 28 метров в секунду

06 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае потеплеет, но метели продолжатся. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, по югу местами 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Умеренный снег, мокрый снег с дождем, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.