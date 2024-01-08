Плюс и метели. О погоде в Алтайском крае 8 января
В некоторых районах края ожидается штормовой ветер
08 января 2024, 06:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 8 января. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от -1 до +4 градусов. На большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
08:03:42 08-01-2024
Во второй половине дня будет веселуха