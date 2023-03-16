Плюс и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 16 марта
Тёплая погода в регионе задерживается, снег продолжает таять
16 марта 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжается период тепла. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе 16 марта температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Местами в южных районах небольшой снег, в предгорьях мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы в отдельных районах возможен туман.
Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы возможен туман.
Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.
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