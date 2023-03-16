Плюс и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 16 марта

Тёплая погода в регионе задерживается, снег продолжает таять

16 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжается период тепла. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе 16 марта температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Местами в южных районах небольшой снег, в предгорьях мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы в отдельных районах возможен туман.

Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы возможен туман.

Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.