Плюс и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 25 марта
Возможен порывистый ветер
25 марта 2024, 06:00, ИА Амител
Заснеженные деревья / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с мокрого снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит +2...+7 градусов, местами по югу до +12 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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