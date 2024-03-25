Плюс и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 25 марта

Возможен порывистый ветер

25 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженные деревья / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с мокрого снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит +2...+7 градусов, местами по югу до +12 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.