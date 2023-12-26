Плюс и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 26 декабря

Местами возможен порывистый ветер

26 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается потепление, но оно будет сопряжено с осадками. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. В утренние часы по востоку местами изморозь.

Ветер южный, 4-9 метров в секунду, по западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь.

Ветер южный, 4-9 м/с.