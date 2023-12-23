Плюс и туман. О погоде в Алтайском крае 23 декабря
Местами возможна изморозь
23 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Метели в Алтайском крае закончатся в выходные. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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