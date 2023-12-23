Плюс и туман. О погоде в Алтайском крае 23 декабря

Местами возможна изморозь

23 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Метели в Алтайском крае закончатся в выходные. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь, туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.