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Плюс, но метель. О погоде в Алтайском крае 22 декабря

Местами ожидаются обильные снегопады

22 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

С потеплением в Алтайский край вернулись осадки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. В первой половине дня небольшой снег.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

06:26:23 22-12-2023

местами снегопады, а местами нет. Вот это прогноз! Так и я могу)

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Гость

10:14:08 22-12-2023

Гость (06:26:23 22-12-2023) местами снегопады, а местами нет. Вот это прогноз! Так и я м... )))

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