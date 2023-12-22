Плюс, но метель. О погоде в Алтайском крае 22 декабря
Местами ожидаются обильные снегопады
22 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С потеплением в Алтайский край вернулись осадки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. В первой половине дня небольшой снег.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
06:26:23 22-12-2023
местами снегопады, а местами нет. Вот это прогноз! Так и я могу)
10:14:08 22-12-2023
Гость (06:26:23 22-12-2023) местами снегопады, а местами нет. Вот это прогноз! Так и я м... )))