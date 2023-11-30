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Плюсовые температуры с дождями и снегопадами прогнозируют синоптики в Алтайском крае

Днем 3 декабря регион окажется в теплом секторе нового мощного циклона, с которым воздух прогреется до +6 градусов

30 ноября 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Потепление, которое уже охватило юго-западные районы Алтайского края, распространится на другие территории региона, включая Барнаул, 1 декабря. Синоптики прогнозируют днем в пятницу плюсовые температуры, а также обильные осадки. В краевой столице тоже будет снежно, а воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Уже во второй половине дня 30 ноября на большей части Алтайского края начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, которые будут идти несколько дней. В ночь на 1 декабря ожидается от 0 до -5°С, днем 0…+5°С. В ночь на субботу будет от -2 до -7°С, днем -3…+2°С", – сообщил Эдуард Болгов.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют от -4 до -9°С. А днем 3 декабря Алтайский край окажется в теплом секторе нового мощного циклона, с которым воздух прогреется до +1…+6°С. Также усилится ветер до 17-22 м/с, поднимутся метели. На фоне плюсовых температур возможен дождь. На дорогах будет сильная гололедица.

Алтайский край Погода

Комментарии 9

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Надежда

21:48:29 30-11-2023

Куда делись наши сибирские морозы? 🤨😳

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Yuriy

23:00:29 30-11-2023

Надежда (21:48:29 30-11-2023) Куда делись наши сибирские морозы? 🤨😳... Надежда, они рядом где-то затаились. Сюрприз готовят, ждут когда мы совсем расслабимся.

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Гость

06:25:41 01-12-2023

Когда уже нормальная зима придет. Дожди уже достали. Вечный гололед

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Гость

07:46:36 01-12-2023

Шикарная погода. кому нужен снег - на северный полис.

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Гость

10:30:56 01-12-2023

Гость (07:46:36 01-12-2023) Шикарная погода. кому нужен снег - на северный полис. ... Страховой, или медицинский?

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Гость

10:34:59 01-12-2023

Гость (10:30:56 01-12-2023) Страховой, или медицинский?... Любой ближайший.

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Александр

08:45:32 01-12-2023

Гость (07:46:36 01-12-2023) Шикарная погода. кому нужен снег - на северный полис. ... Полюс. Так пиши..

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Гость

08:59:01 01-12-2023

Александр (08:45:32 01-12-2023) Полюс. Так пиши..... Александра, ты учительница?

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Гость

13:09:01 02-12-2023

Гость (08:59:01 01-12-2023) Александра, ты учительница?... Он ученик а вы наверное неучь))) . Как написали так и ответил. Что за психи сразу, отвечать надо за свои ошибки а не агрессировать.

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