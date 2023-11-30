Плюсовые температуры с дождями и снегопадами прогнозируют синоптики в Алтайском крае

Днем 3 декабря регион окажется в теплом секторе нового мощного циклона, с которым воздух прогреется до +6 градусов

30 ноября 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление, которое уже охватило юго-западные районы Алтайского края, распространится на другие территории региона, включая Барнаул, 1 декабря. Синоптики прогнозируют днем в пятницу плюсовые температуры, а также обильные осадки. В краевой столице тоже будет снежно, а воздух может прогреться до +2 градусов. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Уже во второй половине дня 30 ноября на большей части Алтайского края начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, которые будут идти несколько дней. В ночь на 1 декабря ожидается от 0 до -5°С, днем 0…+5°С. В ночь на субботу будет от -2 до -7°С, днем -3…+2°С", – сообщил Эдуард Болгов.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют от -4 до -9°С. А днем 3 декабря Алтайский край окажется в теплом секторе нового мощного циклона, с которым воздух прогреется до +1…+6°С. Также усилится ветер до 17-22 м/с, поднимутся метели. На фоне плюсовых температур возможен дождь. На дорогах будет сильная гололедица.