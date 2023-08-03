По 10 тысяч рублей на ребенка. Будут ли выплаты школьникам к учебному году 2023?
С просьбой поддержать родителей к правительству обратился комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
03 августа 2023, 12:27, ИА Амител
Фото: amic.ru
Российские власти вновь подняли вопрос о выплатах на подготовку к школе. Речь идет о единоразовом пособии на каждого ребенка, независимо от уровня доходов семьи. Напомним, такие выплаты россияне получали в предыдущие годы.
Рассказываем, будут ли выплаты по 10 тысяч рублей или какая-то другая сумма на подготовку к школе в этом году.
1
Правда ли, что в правительстве хотят выплатить школьникам по 10 тысяч рублей к учебному году?
Не совсем. В правительстве о выплатах ничего не заявляли. Наоборот, это в адрес кабмина направили обращение с просьбой ввести меру поддержки для школьников. Авторы письма – комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Текст обращения опубликовала глава комитета Нина Останина.
"Обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", – написала она в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что финансовая поддержка необходима семьям "в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей, а также необходимостью приобретения учебных материалов и дополнительной школьной литературы".
2
Сколько денег на подготовку к школе предлагают выплачивать в 2023 году?
Останина напомнила, что президент России Владимир Путин выделял на каждого ребенка по 10 тысяч рублей в предыдущие годы. Выплаты на подготовку к школе были в 2020 и 2021 годах. В депутатском обращении говорится, что россияне просят помочь им такой же суммой и в 2023 году.
Тем не менее в обращении к Михаилу Мишустину называется другая сумма. Останина просит кабмин произвести выплаты "в размере единого ежемесячного пособия". Напомним, такое пособие получают малообеспеченные семьи. Его размер – 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка.
Сейчас детский прожиточный минимум в среднем по стране составляет 13 944 рубля. Впрочем, точная сумма несколько отличается от региона к региону (в Алтайском крае – 13 373 рубля). В любом случае минимальный размер единого ежемесячного пособия сейчас составляет около 7 тысяч рублей.
3
В прошлые годы школьникам платили по 10 тысяч рублей. Разве сейчас не должны?
Не должны. Это были не регулярные выплаты, а разовые решения Владимира Путина поддержать российские семьи в период эпидемии COVID-19. Президент объяснял, что матподдержка должна помочь родителям собрать детей в школу в непростое время пандемии.
Сейчас пандемии нет, и ни о каких специальных выплатах к школе президент не объявлял. Так что надеяться, что выплаты станут осуществлять каждый год, не стоит. Меры поддержки если и будут, то решение об этом власти должны принять отдельно.
4
Введут ли выплаты по 7 тысяч рублей на подготовку к учебному году в 2023-м?
Неизвестно. Пока это лишь обращение, которое думский комитет направил в правительство. Позиция кабмина и его главы Михаила Мишустина по этому поводу на данный момент неизвестна.
Так что остается лишь ждать новостей, перерастет ли обращение Останиной в реальную меру поддержки.
Кстати, в Госдуме уже не первый месяц обсуждают возможность введения еще более крупной меры поддержки на подготовку к школе: 21 тысячу рублей. Как обстоят дела с этой инициативой, читайте здесь.
12:51:37 03-08-2023
Это вот ежели для африканских стран ,то будьте любезны завсегда ,а для наших- очередная балалайка.
14:15:51 03-08-2023
Никаких выплат к школе быть недолжно! Это бред. Нужно, чтобы зарплата любого человека, не зависимо от профессии, позволяла рожать и содержать без подачек собственных детей! Всё!!!
14:24:51 03-08-2023
Москвич (14:15:51 03-08-2023) Никаких выплат к школе быть недолжно! Это бред. Нужно, чтобы... А этого не будет никогда. Если вам дать зп, вы ее будете тратить туда, куда вам нужно. По своему выбору. С чего тогда кормиться армии тех, кто принимает программы льгот и пособий, контролирует выполнение этих программ и занимается выдачей денег? Не будет программ - и к лапкам нечему будет прилипать. Так что эта музыка будет вечной...
16:42:39 03-08-2023
Я понимаю - траты в начальной школе. А дальше-то какие траты? Тетрадки подкупить? Проверить, что из школьной обуви ребенок за лето не вырос? Так это обычные траты. Дети растут, им периодически нужно обновлять обувь и одежду.
19:06:31 03-08-2023
Гость (16:42:39 03-08-2023) Я понимаю - траты в начальной школе. А дальше-то какие траты... Ну да. Только вот форменных брюк за сезон уходит пара. Да и покупать эту форму чуть не каждый год нужно - дети растут. Сюда же блузки-рубашки-спортивная форма. Сумка-рюкзак тоже изнашиваются. Учебники выдают, допустим. А рабочие тетради, атласы и прочее? Все равно покупать, а это траты, и немалые. Или вы из тех, для кого макарошки стоят одинаково, а ребенку достаточно тарелки супа?
21:09:44 03-08-2023
Гость (19:06:31 03-08-2023) Ну да. Только вот форменных брюк за сезон уходит пара. Да и ... Блузки, спортивная форма, брюки и т.д. носятся не один год. Обновляем по мере необходимости, но носим точно больше года. Еще и знакомым потом отдаём в хорошем состоянии. Рюкзак чего у вас каждый год изнашивается? рабочих тетрадей у нас нет (что это такое?), только обычные тетрадки. Вы - родитель, так что должны как-то заботиться о своем ребенке. Неужели на элементарное денег не хватает? Не такие уж там и траты - собрать в школу ребенка. А за моего ребенка не беспокойтесь, мы его сами обеспечиваем, а не ждем подачек от государства.
09:47:50 04-08-2023
Гость (21:09:44 03-08-2023) Блузки, спортивная форма, брюки и т.д. носятся не один год. ... А Вы уверенны, что ребенок посещает школу??? И он вообще не растет? Гном, что ли, простите. Белые поло, рубашки меняем два раза в год, на первое полугодие и после нового года, потому что они элементарно становятся неопрятного вида, стираются и гладятся ежедневно. Брюки тоже самое, вышаркиваются, колени белееют. И обувь спортивная часто становится малой к концу года, остается буквально месяц, а приходится брать, т.к. "с запасом" не берем. Я не претендую на какие-то выплаты, хватает, но и так откровенно завираться не стоит. Каждый год рюкзак новый - он марается и отстирать его до новья точно не получится, ну это особенность цветных рюкзаков. Рабочие тетради тоже есть, новые предметные тетради по 2 на каждый предмет, по 4 для русского, алгебры, геометрии и литературы, да и ребенку хочется не тетрадки за 5 рублей, а красивые по 50-100 р. от листов.
14:51:04 04-08-2023
Анна (09:47:50 04-08-2023) А Вы уверенны, что ребенок посещает школу??? И он вообще не ... Вы про моего ребенка спрашиваете или про своего? :-) мой ребенок учится на отлично, в олимпиадах призовые места занимает, учителя нахвалиться им не могут. Как там у вас, я не знаю. Насчет одежды, лучше потратиться на качественную рубашку, чем часто их менять. Рюкзак то же самое. Что там за рюкзак, что он в негодность приходит за учебный год? Ребенок всю началку проходил с одним рюкзаком, а дальше мы его отдали знакомым. Так как он был в отличном состоянии. Это только кажется, что на дешевых вещах можно сэкономить. На самом деле сэкономить можно только на качественных вещах.