С просьбой поддержать родителей к правительству обратился комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

03 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российские власти вновь подняли вопрос о выплатах на подготовку к школе. Речь идет о единоразовом пособии на каждого ребенка, независимо от уровня доходов семьи. Напомним, такие выплаты россияне получали в предыдущие годы.

Рассказываем, будут ли выплаты по 10 тысяч рублей или какая-то другая сумма на подготовку к школе в этом году.

1 Правда ли, что в правительстве хотят выплатить школьникам по 10 тысяч рублей к учебному году? Не совсем. В правительстве о выплатах ничего не заявляли. Наоборот, это в адрес кабмина направили обращение с просьбой ввести меру поддержки для школьников. Авторы письма – комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Текст обращения опубликовала глава комитета Нина Останина "Обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", – написала она в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что финансовая поддержка необходима семьям "в связи с резким увеличением стоимости школьной формы, письменных принадлежностей, а также необходимостью приобретения учебных материалов и дополнительной школьной литературы".

2 Сколько денег на подготовку к школе предлагают выплачивать в 2023 году? Останина напомнила, что президент России Владимир Путин выделял на каждого ребенка по 10 тысяч рублей в предыдущие годы. Выплаты на подготовку к школе были в 2020 и 2021 годах. В депутатском обращении говорится, что россияне просят помочь им такой же суммой и в 2023 году. Тем не менее в обращении к Михаилу Мишустину называется другая сумма. Останина просит кабмин произвести выплаты "в размере единого ежемесячного пособия". Напомним, такое пособие получают малообеспеченные семьи. Его размер – 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка. Сейчас детский прожиточный минимум в среднем по стране составляет 13 944 рубля. Впрочем, точная сумма несколько отличается от региона к региону (в Алтайском крае – 13 373 рубля). В любом случае минимальный размер единого ежемесячного пособия сейчас составляет около 7 тысяч рублей.

3 В прошлые годы школьникам платили по 10 тысяч рублей. Разве сейчас не должны? Не должны. Это были не регулярные выплаты, а разовые решения Владимира Путина поддержать российские семьи в период эпидемии COVID-19. Президент объяснял, что матподдержка должна помочь родителям собрать детей в школу в непростое время пандемии. Сейчас пандемии нет, и ни о каких специальных выплатах к школе президент не объявлял. Так что надеяться, что выплаты станут осуществлять каждый год, не стоит. Меры поддержки если и будут, то решение об этом власти должны принять отдельно.