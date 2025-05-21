По цене парка. Фонтан на Сахарова в Барнауле хотят отремонтировать за 100 миллионов рублей
Денег в городском бюджете нет, поэтому власти ждут, что за фонтан "проголосуют" сами барнаульцы
21 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Администрация Барнаула в будущем надеется провести масштабную реконструкцию фонтана на площади Сахарова рядом с театром драмы. В 2021 году, по подсчетам экспертов "Алтайгражданпроекта", на ремонт фонтана требовалась сумма 100 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе города. Власти краевой столицы рассчитывают, что в будущем отремонтировать фонтан можно будет за федеральные средства в рамках нацпроекта.
Что известно о проекте фонтана?
Еще несколько лет назад amic.ru сообщал детали проекта. По задумке специалистов "Алтайгражданпроекта", в обновленном фонтане должно быть 285 форсунок. Из них три – с высотой струи до десяти метров, 128 – до трех метров, 154 – от двух до пяти метров. Подсветка струй воды обеспечивается 280 светодиодными светильниками.
У фонтана планировалось заменить железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана. В 2021 году, по подсчетам экспертов "Алтайгражданпроекта", на ремонт фонтана требовалась сумма 100 млн рублей.
Раз есть проект на руках, то почему не ремонтируют?
Огромные затраты для городского бюджета. 100 миллионов рублей – реализация первого этапа реконструкции парка "Юбилейный", парков им. Ленина или 300-летия Барнаула. В мэрии Барнаула сообщили, что при выделении денежных средств рассмотрят вопрос ремонта фонтана.
В настоящее время зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В.М. Шукшина участвует в голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Наряду с зеленой зоной в поселке Южном и площадью Ветеранов, площадка рядом с театром драмы является одним из лидеров народного голосования.
"В случае победы в рейтинговом голосовании капитальный ремонт территории, в том числе ремонт фонтана, будет осуществлен за счет средств указанного проекта", – сообщили в мэрии.
Правда, что фонтан хотели сделать еще несколько лет назад?
В 2014 году фонтан на площади Сахарова уже ремонтировали. Тогда было потрачено всего два миллиона рублей, объем работ был незначительным. Весной 2019 года администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика, который должен был подготовить проект реконструкции объекта. Тендер выиграла компания "Энергоаудит", зарегистрированная в Екатеринбурге. Она попросила за работы 1,4 млн рублей при начальной стоимости 2,2 млн рублей. Однако летом контракт был расторгнут по соглашению сторон. На повторном аукционе, который администрация объявила в конце 2019 года, победил "Алтайгражданпроект".
09:18:23 21-05-2025
научились, также как в мск - плитку каждый год перекладывать.
09:48:44 21-05-2025
Гость (09:18:23 21-05-2025) научились, также как в мск - плитку каждый год перекладывать... статейку ито почитай, когда и в каком объеме были ремонты до того.
09:46:11 21-05-2025
А сколько стоит построить такой же новый? Озвучьте суммы для сравнения! С учетом того, что там уже все коммуникации подведены.
09:51:27 21-05-2025
Конечно подведены. Еще в 1973 году. В каком же они состоянии интересно?
Лишь бы ляпнуть
10:26:08 21-05-2025
Гость (09:51:27 21-05-2025) Конечно подведены. Еще в 1973 году. В каком же они состоянии... раньше этот фонтан был частью системы охлаждения театра Драмы и стоял там на балансе... как он стал собственность краевой администрации - непонятно, за 100 млн его полностью должны переделать, если учесть, что будут менять бетонные блоки из которых он сделан...
12:43:29 21-05-2025
Бгг (10:26:08 21-05-2025) раньше этот фонтан был частью системы охлаждения театра Драм... Простите, а что в театре охлаждать? Есть мнение, что перепутали с фонтаном на Мерзликина/Геблера, который с системой охлаждения Дворца спорта был завязан
07:53:26 22-05-2025
Гость (12:43:29 21-05-2025) Простите, а что в театре охлаждать? Есть мнение, что перепут... то же самое, что и во Дворце спорта- воздух, когда там представление едет...
11:02:58 21-05-2025
Гость (09:51:27 21-05-2025) Конечно подведены. Еще в 1973 году. В каком же они состоянии...
А сколько в городе домов , которые на 20 лет старше этого фонтана! А сколько пишут про коммунальные аварии в городе!
Заметьте,в домах живут люди.
Спорить не буду, властям виднее ,куда направлять деньги. На самое нужное!
09:58:38 21-05-2025
1 (09:46:11 21-05-2025) А сколько стоит построить такой же новый? Озвучьте суммы для... Судя по описанию объема работ это и будет новый фонтан.
07:54:53 22-05-2025
Гость (09:58:38 21-05-2025) Судя по описанию объема работ это и будет новый фонтан.... это будет реконструкция всей территории, а не только фонтана, администрация давно так делает, была реконструкция Обского бульвара по документам, сделали капремонт голубого дома...
10:01:58 21-05-2025
а в Горно-Алтайске парились - парились, а потом снесли подчитую обои два фонтана в парке, изобразили что-то назвав "сухой фонтан", и нехай.
дешево и сердито.
а по нашему - нормально, скромно даже.
снести старый, выставить новый... много гемороя.
10:51:04 21-05-2025
Сто миллионов можно более эффективно потратить, например целую улицу заасфальтировать.
11:19:09 21-05-2025
речи нет, фонтан дело хорошее, но как по мне, то сначала надо зелень вернуть в город, крупномеры вернуть, скверы восстановить, а "выбрили" весь город начисто. Каким Барнаул раньше был зеленым, и какой сейчас асфальт и бетон. Сейчас и тень то в жаркий день найти сложно, что бы посидеть в центре где-то.
12:03:37 21-05-2025
Гость (11:19:09 21-05-2025) речи нет, фонтан дело хорошее, но как по мне, то сначала над... И чем же Вам в жаркий день фонтан помешал? Пусть радует прохладой барнаульцев и гостей города. А стоимость? Вы видели, что банка сметаны за сотку уже стоит?
12:41:09 21-05-2025
Гость (12:03:37 21-05-2025) И чем же Вам в жаркий день фонтан помешал? Пусть радует прох... Каких прохожих и гостей? Там нет пешеходов!!! И какой прохладой он будет радовать? Это не тень от деревьев.
Да и если никто не проголосует- назначат победителем и начнётся пилёж.
12:50:41 21-05-2025
Гость (12:41:09 21-05-2025) Каких прохожих и гостей? Там нет пешеходов!!! И какой прохла... у вас нет вкуса - ни культурного, ни архитектурно, ни вообще.
надо больше фонтанов! и соточка - не предел!!
21:35:13 21-05-2025
Musik (12:50:41 21-05-2025) у вас нет вкуса - ни культурного, ни архитектурно, ни вообще... Все уже подзабыли о фонтанах кипятка до 6 этажа зимой...
11:53:12 21-05-2025
Житель (10:51:04 21-05-2025) Сто миллионов можно более эффективно потратить, например цел... необязательно заасфальтировать улицу, НО БОЛЕЕ полезно использовать указанные немалые суммы, -точно возможно и НУЖНО!
11:21:38 21-05-2025
Ремонт продлится лет 15, каждый год будет добавляться по млрд., и в конце концов в связи с нехваткой средств заморозят. Тому пример странный худ. музей.
13:01:22 21-05-2025
Гость (11:21:38 21-05-2025) Ремонт продлится лет 15, каждый год будет добавляться по млр... вот вы родились, как-то с трудом научились писать/читать, на двойки закончили школу на силикатном, работаете в КБ... зачем Нам вас такого негативщика слушать???