По цене парка. Фонтан на Сахарова в Барнауле хотят отремонтировать за 100 миллионов рублей

Денег в городском бюджете нет, поэтому власти ждут, что за фонтан "проголосуют" сами барнаульцы

21 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Фонтан на площади Сахарова в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула в будущем надеется провести масштабную реконструкцию фонтана на площади Сахарова рядом с театром драмы. В 2021 году, по подсчетам экспертов "Алтайгражданпроекта", на ремонт фонтана требовалась сумма 100 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе города. Власти краевой столицы рассчитывают, что в будущем отремонтировать фонтан можно будет за федеральные средства в рамках нацпроекта.

Что известно о проекте фонтана?

Еще несколько лет назад amic.ru сообщал детали проекта. По задумке специалистов "Алтайгражданпроекта", в обновленном фонтане должно быть 285 форсунок. Из них три – с высотой струи до десяти метров, 128 – до трех метров, 154 – от двух до пяти метров. Подсветка струй воды обеспечивается 280 светодиодными светильниками.

У фонтана планировалось заменить железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана. В 2021 году, по подсчетам экспертов "Алтайгражданпроекта", на ремонт фонтана требовалась сумма 100 млн рублей.

Раз есть проект на руках, то почему не ремонтируют?

Огромные затраты для городского бюджета. 100 миллионов рублей – реализация первого этапа реконструкции парка "Юбилейный", парков им. Ленина или 300-летия Барнаула. В мэрии Барнаула сообщили, что при выделении денежных средств рассмотрят вопрос ремонта фонтана.

В настоящее время зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В.М. Шукшина участвует в голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Наряду с зеленой зоной в поселке Южном и площадью Ветеранов, площадка рядом с театром драмы является одним из лидеров народного голосования.

"В случае победы в рейтинговом голосовании капитальный ремонт территории, в том числе ремонт фонтана, будет осуществлен за счет средств указанного проекта", – сообщили в мэрии.

Правда, что фонтан хотели сделать еще несколько лет назад?

В 2014 году фонтан на площади Сахарова уже ремонтировали. Тогда было потрачено всего два миллиона рублей, объем работ был незначительным. Весной 2019 года администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика, который должен был подготовить проект реконструкции объекта. Тендер выиграла компания "Энергоаудит", зарегистрированная в Екатеринбурге. Она попросила за работы 1,4 млн рублей при начальной стоимости 2,2 млн рублей. Однако летом контракт был расторгнут по соглашению сторон. На повторном аукционе, который администрация объявила в конце 2019 года, победил "Алтайгражданпроект".