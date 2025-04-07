По цене телевизора и суперкоттеджа. Сколько стоят самые дешевые и дорогие дачи в Барнауле

Число продаваемых дач достигло максимума за последние годы

07 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Рынок дачных участков и домов традиционно активизируется с приходом тепла. Барнаульцы начинают искать подходящие варианты для загородного отдыха, выращивания овощей, ягод и фруктов или банально – для уединения. Сейчас в садоводствах города предлагают рекордное количество вариантов – свыше 900. Для сравнения: в 2022–2023 годах в городе и пригороде их едва набиралось 300–400. При этом стоимость дач за последние годы значительно выросла. Amic.ru собрал топ самых дешевых и дорогих вариантов по данным базы объявлений Avito.

"Дно" рынка

Дача в СНТ "Меланжист" / Фото: avito.ru

Лет пять назад самые дешевые дачные участки можно было купить за 20–30 тыс. рублей: это была символическая плата за заброшенный участок (в удаленном СНТ) 3–4 сотки. За 100–120 тыс. рублей было реально найти неплохие варианты в СНТ на Горе или в Индустриальном районе.

Теперь же 100 тыс. рублей стоит самая дешевая дача в Барнауле (пригородные территории не учитываются). Она расположена в СНТ "Меланжист" (за поселком Бельмесево). В объявлении указано, что площадь участка – 6 соток, а "дома", построенного в 1998 году, – 55 квадратных метров.

"Продам дачу, вода есть, свет провести – 2 тыс. на участок, сезон с 15 апреля по 15 октября", – указано в объявлении.

Два по 100

Дача в СНТ "Росинка-1" / Фото: avito.ru

200 тыс. рублей – второй ценовой рубеж на рынке дач. За эту сумму предлагают сразу три варианта. Один расположен в СНТ "Агрегат" (за Бельмесево). В объявлении сказано, что на участке площадью 4 сотки есть фундамент, растет кедр.

Другую дачу за 200 тыс. продают в СНТ "Росинка-1" (Индустриальный район). Площадь земли – 8 соток. Никаких построек нет.

Третий вариант находится в СНТ "Калинка" (напротив поселка Конюхи). На участке 9,5 сотки есть передвижной строительный вагончик, бак, туалет, сарай, металлический забор.

"Многолетние насаждения: яблони, вишня, смородина, виноград, ремонтантная малина и т.д. Водоснабжение по часам", – отмечено в объявлении.

Дача без дачи

Дача в СНТ "Калинка" / Фото: avito.ru

Дачный участок без домика за 260 тыс. рублей предлагают в СНТ "Калинка". Этот вариант замыкает топ-3 самых дешевых предложений.

В объявлении указано, что на участке 6 соток есть только небольшой сарай для хранения инвентаря, туалет, большой бак для полива. Территория по периметру огорожена сеткой-рабицей.

В обмен на "трешку"

Дача на ул. Абаканской / Фото: avito.ru

Самые дорогие дачи Барнаула по стоимости аналогичны с квартирами в краевой столице и домами в пригороде. За 8,5 млн рублей в базе Avito нашлось сразу три варианта.

На ул. Абаканской (район Авальмана) предлагают дачу 2021 года постройки на участке 3,8 сотки. Дом двухэтажный, первый уровень построен из кирпича и газоблоков, второй – из бруса.

"В доме – печь из шамотного кирпича, которая долго держит тепло. Баня – из бруса. Туалет в доме и на улице. Зона отдыха – беседка с барбекю. Хозблок, дровяник. Дом использовали с весны по осень", – сказано в объявлении.

Дача в СНТ "Южный садовод" / Фото: avito.ru

Еще одно объявление этой ценовой группы – дача в СНТ "Южный садовод" (поселок Южный). Участок – 8 соток. Площадь строения – 35 квадратных метров.

"На краю участка расположен гостевой дом с баней, санузлом, душем, теплым полом. Большая благоустроенная беседка, плодоносящие яблони, орехи, ягодные кустарники", – указывает продавец.

Надел 6,5 сотки с домиком 30 "квадратов" предлагают купить за 8,5 млн рублей в СНТ Мичуринцев (за ТЦ "Волна"). Территория без подъезда, но ровная, квадратной формы и на второй линии от леса. Владелец рассматривает обмен на недвижимость в Индустриальном районе Барнаула: квартиру или таунхаус.

Продажа годами

Дача в СНТ "Декоратор" / Фото: avito.ru

За 8,755 млн рублей предлагают купить участок 10,3 сотки в СНТ "Декоратор" (рядом с поселком Авиатор). В объявлении сказано, что домик площадью 20 квадратных метров построен из газоблока в 2009 году. Водоснабжения и канализации нет: "газ, вода на улице". Продавец отмечает, что рядом расположены жилые дома и он не торопится с продажей.

Отметим, что за 8,75 млн в Барнауле можно приобрести двухкомнатную квартиру 60 квадратных метров в новой 25-этажке в центре Барнаула, а также "четырешку" 97 кв. м в панельном доме на ул. Панфиловцев.

Рыночный максимум

Дача в CНT "Аэрофлoт" / Фото: avito.ru

Самую дорогую дачу в Барнауле продают в CНT "Аэрофлoт" (напротив поселка Авиатор). На участке 7 соток построен двухэтажный дом 143 квадратных метра из газоблока. Ремонта в здании нет. На территории есть двe тeплицы, баня с верандой, гарaж.

"Свет кpуглый гoд, cвоя cкважина, гaза нет, но плaнируют пpoвеcти, на участкe eсть нaсaждeния: яблoни, мaлина, клубника, смоpoдина, жимолоcть, крыжовник", – указывает продавец.