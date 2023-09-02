По коммунальному мосту в Бийске открыли двустороннее движение
Но пока только для автомобилей
02 сентября 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева / t.me/shchigrev_bsk
В Бийске запустили двустороннее движение по коммунальному мосту для автотранспорта, сообщил в телеграм-канале мэр Виктор Щигрев.
Движение трамваев же будет ограничено до завершения всех работ, уточнил градоначальник.
"Электротранспорт в заречную часть города будет ходить с 06:00 до 09:00 и вечером с 16:00. В дальнейшем график работы трамваев будет корректироваться с учётом выполнения ремонтных работ", – написал он.
Напомним, мост должны были починить к 1 сентября, но не успели из-за продолжительных ливней.
04:20:15 03-09-2023
Очень интересно, ждём очереди трамваев)))
04:21:39 03-09-2023
Двустороннее трамваев)))или Гужевых повозок, чего еще каких ждать