"Побед хочется". Как в Алтайском крае возрождают русский бильярд

Новое руководство Федерации русского бильярда в Алтайском крае готово вырастить новых чемпионов

24 января 2024, 07:25, ИА Амител

Школа русского бильярда в Барнауле / Фото amic.ru

Любители загнать шар в лузу – объединяйтесь: после двухлетнего перерыва в Алтайском крае возрождается региональная Федерация русского бильярда. А это значит, что у наших спортсменов вновь появился шанс заявить о себе на высоких соревнованиях. Тем более на минувших выходных в Барнауле уже состоялся чемпионат края по русскому бильярду. Как планируют развивать этот вид спорта на Алтае, насколько сложно (и дорого ли) играть в бильярд и каким должен быть настоящий кий – в материале amic.ru.

Мечты о новых победах

Еще несколько лет назад имена Данил Богушевский, Леонид Белоглазов, Дмитрий Стороженко знали даже те, кто не был фанатом бильярда. СМИ регулярно публиковали новости о славных победах алтайских спортсменов. А наша школа бильярда считалась одной из самых сильных в стране.

Но пришла пандемия, а вместе с ней – финансовые трудности: бильярд – вид спорта, который на дистант не переведешь. И дело постепенно заглохло.

Победители чемпионата Алтайского края в январе 2024 года / Фото предоставлено Федерацией бильярда

И вот три месяца назад – в сентябре 2023 года – у Федерации бильярдного спорта Алтайского края появился новый председатель – Виталий Малышенко. А при федерации заработала школа для детей и взрослых.

Малышенко говорит, что начал это дело, в первую очередь, ради сына: тот подает успехи в бильярде и хочет расти дальше. В итоге собралась серьезная команда энтузиастов, открыли клуб, школу. К тренировкам – самый серьезный подход: занятия ведет четырехкратный чемпион России Дмитрий Стороженко, который, кстати, продолжает выступать и на соревнованиях.

"Мы хотим развивать бильярдный спорт на Алтае. В первую очередь, для того, чтобы дети не болтались где-то на улицах, не занимались не пойми чем, а были заинтересованы хорошим делом. Бильярд – очень увлекательная игра. Тот, кто пришел в этот вид спорта, остается увлеченным навсегда. И это хорошие возможности для детей и взрослых. А планы у нашей федерации большие: побед хочется", – говорит Виталий Малышенко.Первые победы уже есть: перед Новым годом на первенстве Сибири школьница из Алтайского края Людмила Зубова заняла первое место в категории "до 13 лет".

Сейчас на занятия приходят порядка 18 человек. Около половины – дети. Многие до этого уже серьезно занимались бильярдом до пандемии и рады снова вернуться к любимой игре.

А 26 января участники Федерации от Алтайского края поедут на чемпионат Сибири. Если выступят достойно – отправятся на чемпионат России.

Ждать ли всероссийских соревнований в Барнауле

Кстати, в планах Федерации будущим летом провести чемпионат Сибири в Барнауле. А вот на проведение всероссийских соревнований здесь пока не замахиваются: говорят, на данный момент нет возможности. Например, не хватает профессиональных бильярдных столов. Стоимость одного – полмиллиона рублей, говорит Малышенко.

Школа русского бильярда в Барнауле/Фото amic.ru

"У нас всего только семь столов. А для этапа кубка России надо минимум девять", – указывает Малышенко.

Взять столы у коллег – других бильярдных клубов – не вариант: во-первых, не все они отвечают положенным стандартам. Во-вторых, привезти, установить и отрегулировать один стол, натянуть новое сукно – весьма дорогостоящая услуга.

А еще необходимо найти средства на организацию соревнований такого высокого уровня, а также прием и размещение спортсменов.

Журналисты учатся играть в бильярд / Фото: amic.ru

Поэтому пока Федерация бильярда в Алтайском крае ждет новых гостей и любителей этого вида спорта в свою школу, чтобы готовить будущих чемпионов.

Размещается школа бильярда в клубе "Круазе", он тоже всего три месяца назад открылся в ТЦ "Поместье".

Тренер отмечает, что детей в бильярд лучше приводить с 8-9 лет. А вот дальше ограничений по возрасту нет. Очень многие достигают мастерства и после 30. Чтобы научиться "играть для себя" и побеждать в компании друзей, достаточно позаниматься полтора-два месяца. Чтобы стать настоящим профи клубе "Круазе", понадобится несколько лет.

Об инвентаре

Нужен кий. Новичкам его предоставляют в клубе. Профессионалы заказывают у мастеров индивидуальные, созданные вручную под параметры спортсмена: рост, вес.

"Большинство киев сделаны из твердых, африканских видов дерева, потому что они очень плотные. А плотность влияет на качество и исполнения удара", – объясняет Дмитрий Стороженко.Цены на кий начинаются от 3,5 тысячи рублей. А есть и за 200 тысяч – все зависит от предпочтений спортсмена.

Имена мастеров, которые занимаются изготовлением оборудования, спортсмены знают наизусть. Двое из них – отец и сын Андрей и Кирилл Поповы – живут в Шипуновском районе Алтайского края. Работы мастеров стали популярны лет 10 назад. А сейчас среди их заказчиков – именитые спортсмены и звезды. Говорят, что у Рамзана Кадырова тоже есть кий работы алтайского мастера.

О характере

В первую очередь бильярд развивает такие качества, как глазомер, терпение, трудолюбие, внимание и, самое главное, – стрессоустойчивость (ах, как она нужна!), перечисляет Дмитрий Стороженко.

Урок от чемпиона России Дмитрия Стороженко / Фото: amic.ru

"Очень важна не только физическая, но и психоэмоциональная подготовка спортсмена. Можно быть очень хорошо подготовленным по ударам, но проиграть из-за того, что переволновался. Быть гением геометрии не обязательно, но просчитывать стратегию и игровую ситуацию уметь надо. То есть у нас есть позиция, мы видим шар, и знаем, как его сыграем, по какой траектории он пойдет и какой результат выдаст. Иногда бильярд называют "шахматы в движении" и это верно", – отмечает чемпион.Сам Дмитрий Стороженко готовится представить Алтайский край уже 26 января на чемпионате Сибири, который пройдет в Кемерово.

Чем русский бильярд отличается от американского

В русском бильярде шары крупнее, а лузы меньше. Специалисты отмечают, что игра в русский бильярд более сложная, требует большего мастерства и тонкого мышления.

Зачем нужен бильярд, как правильно держать кий и забивать шар в лузу, представителям СМИ Алтайского края рассказывали в рамках проекта "Журналист меняет профессию" и при поддержке Союза журналистов Алтайского края.