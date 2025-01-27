Победитель нескольких премий. Чем хорош флагманский внедорожник EXEED VX?

В январе 2025 года его можно купить по привлекательной цене в "Альбион-Моторс"

27 января 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGKr6vc

EXEED VX / Фото: "Альбион-Моторс"

Флагманский внедорожник EXEED VX* завершил 2024 год в статусе триумфатора, завоевав престижный титул "Лучший премиальный внедорожник" на Arab Car of the Year Awards*. Победа стала знаковым событием для автомобильной индустрии Ближнего Востока и подчеркнула растущую популярность бренда на международном рынке. Купить "лучший внедорожник" в Барнауле сейчас можно в "Альбион-Моторс".

Arab Car of the Year Awards – авторитетная премия, решение которой выносят 16 ведущих экспертов автоиндустрии. В их числе – журналисты, влиятельные лидеры мнений и специалисты с многолетним опытом, такие как Тарек Хавчар из TopGear* в Катаре и Чарли Кукси, партнер Gulf Insider Media Group*.

Победа EXEED VX стала результатом инновационной конструкции, впечатляющих характеристик и высокого уровня комфорта. Автомобиль построен на прочной платформе M3X с переработанной системой подвески, обеспечивающей плавность хода и уверенное управление. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач гидротрансформаторного типа обеспечивает плавность переключения и высокую надежность.

Интерьер внедорожника выполнен с использованием натуральных материалов отделки из кожи и дерева. Авто богато набором опций. Например, функция массажа для водителя и переднего пассажира, подсветка салона и ароматизация воздуха создают атмосферу максимального комфорта.

EXEED VX / Фото: "Альбион-Моторс"

Новинку оснастили пакетом сервисов EXEED Connect*, который включает онлайн-навигацию, доступ к музыке, видео, погоде, социальным сетям и играм. Телематические сервисы позволяют удаленно управлять автомобилем через мобильное приложение: запускать двигатель, регулировать климат-контроль, отпирать и запирать двери, искать автомобиль на парковке и отслеживать его состояние.

Наличие интернета в машине позволяет обновлять программное обеспечение "по воздуху", исключая необходимость визитов в дилерский центр.

EXEED VX также получил признание в России, завоевав награду "Новинка года в премиальном сегменте" на престижной ежегодной национальной премии "Автомобиль года" в 2024 году. Это еще раз подтверждает его привлекательность на мировом рынке.

Познакомиться с авто лично и оценить его преимущества можно в барнаульском автоцентре "Альбион-Моторс". В январе 2025 года EXEED VX доступен к покупке по цене от 4 930 000 рублей, а в лизинг – от 4 750 000 рублей.Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (3852) 590-150.

"Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, ул. Калинина, 15е

Сайт

*EXEED VX("Иксид ВиИкс"); Arab Car of the Year Awards ("Эйраб Кар оф Зе Евр Эйвордс"); TopGear ("ТопГир"); Gulf Insider Media Group ("Галф Инсайдер Медиа Групп"); Connect ("Коннект").

ООО "Альбион-Моторс"

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