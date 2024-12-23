Победителей регионального этапа конкурса "Мой добрый бизнес" выбрали в Алтайском крае

Итоги соревнования 2024 года подвели в Центре "Мой бизнес"

23 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Конкурс "Мой добрый бизнес" / Фото: Центр "Мой бизнес"

19 декабря в Центре "Мой бизнес" подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" и наградили победителей и финалистов.

Социальные предприниматели представили 65 заявок в треке "Помощь со смыслом", соревнуясь в восьми номинациях. Проекты оценивала экспертная комиссия из девяти человек. Среди критериев: актуальность, социальное воздействие, экономическая устойчивость, информационная открытость и целостность представленных идей.

"Чтобы взращивать и развивать социальный бизнес, необходимо быть частью такой истории. Как правило, каждый "добрый" бизнес начинается с человека или ребенка, которому была необходима помощь. Эти проекты – не просто идеи, это настоящие примеры для подражания, и они показывают, как можно изменить мир шаг за шагом. А чтобы они крепли и были устойчивее, мы всегда готовы их поддержать", – прокомментировал руководитель регионального центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев.

Победители в номинациях:

"Мой добрый стартап" – проект "Кабинет диагностики и лечения детей "Мамина сказка" из Бийска. Автор – врач-педиатр Диляра Родионова;

проект "Кабинет диагностики и лечения детей "Мамина сказка" из Бийска. Автор – врач-педиатр Диляра Родионова; "Работая помогаю" – проект "Значимый бизнес равных возможностей" Юлии Лазун из Рубцовска;

проект "Значимый бизнес равных возможностей" Юлии Лазун из Рубцовска; "Доброе содействие" – проект Дианы Колбуновой из Барнаула по взаимодействию с фондом "Защитники Отечества" по протезированию участников СВО;

проект Дианы Колбуновой из Барнаула по взаимодействию с фондом "Защитники Отечества" по протезированию участников СВО; "Серебряный бизнес" – проект "От движения к речи" Ларисы Крутских из Барнаула;

проект "От движения к речи" Ларисы Крутских из Барнаула; "Добрая мама" – детский центр "Равновесие" Татьяны Хасановой из Новоалтайска;

детский центр "Равновесие" Татьяны Хасановой из Новоалтайска; "Молодой предприниматель" – коррекционно-развивающий центр "Буду сам" Гретхен Шнегельбергер из Барнаула;

коррекционно-развивающий центр "Буду сам" Гретхен Шнегельбергер из Барнаула; "Добрый малый" – медицинский центр "ЖИВА" Ирины Грибковской из Камня-на-Оби;

медицинский центр "ЖИВА" Ирины Грибковской из Камня-на-Оби; "Культурный код" – центр детских надежд "Сбываемся" Антона Шкуратова из Рубцовска.

Все проекты, набравшие максимальные баллы, пройдут в межрегиональный этап, а затем, возможно, будут бороться за победу на федеральном уровне.

В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей фестиваля социальных предпринимателей Алтайского края "Новогодняя игрушка". Участники создавали новогодние украшения, отражающие специфику их бизнеса.

1-е место – "Академия знаний".

"Академия знаний". 2-е место – Ольга Гоберник с игрушкой "Новогодняя книга знаний".

Ольга Гоберник с игрушкой "Новогодняя книга знаний". 3-е место – Полина Сметанина с игрушкой "Полимон".

Конкурс "Мой добрый бизнес" организован Министерством экономического развития РФ совместно с Государственным университетом управления в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".