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Победительницу "Миссис Россия мира – 2023" обвинили в том, что она сильно правит фото

Пользователи заметили, что девушка делает свою кожу идеальной, а макияж – очень ярким

07 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Победительницей прошедшего накануне конкурса "Миссис Россия мира – 2023"  стала жительница Хабаровска Натали Оскар. 

Пользователи в социальных сетях после победы стали обсуждать внешний вид девушки. Многие заметили, что на своих страницах Оскар очень сильно обрабатывает снимки, выравнивает кожу и делает макияж очень ярким.

О самой Натали Оскар известно мало: преподает английский, пишет песни, замужем, воспитывает дочь.

Комментарии 9

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Гость

18:14:28 07-06-2023

Какой ужас! Это и есть красота России!

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Гость

19:51:00 07-06-2023

Это на фото - победительница?!...... кто ж там еще в конкурсе участвовал, страшно представить)..

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Гость

20:42:28 07-06-2023

Страшная, как атомная война.

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гость

21:12:52 07-06-2023

Самые страшные в России наверно конкурс был.

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Гость

22:28:41 07-06-2023

Ну как известно мало? Просто не хотите информацию либо озвучивать либо искать. Муж миллиардер, стал благодаря ей, отец родственник губернатора. Короче, это конечно не имеет отношения к победе, просто красота она как мода, сегодня одна а завтра другая.

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Гость

10:32:43 08-06-2023

Что значит Мисс Россия мира?

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гость

12:53:34 08-06-2023

Гость (10:32:43 08-06-2023) Что значит Мисс Россия мира?... Это значит многое

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гость

12:52:39 08-06-2023

ботокс и могущественный покровитель - наше все

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красота- страшная сила

20:57:00 08-06-2023

Самая страшная Мисс. Фатальный выход на консурс.

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