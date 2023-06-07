Победительницу "Миссис Россия мира – 2023" обвинили в том, что она сильно правит фото

Пользователи заметили, что девушка делает свою кожу идеальной, а макияж – очень ярким

07 июня 2023, 18:10, ИА Амител













Фото: ТАСС, natali_oscar

Победительницей прошедшего накануне конкурса "Миссис Россия мира – 2023" стала жительница Хабаровска Натали Оскар.

Пользователи в социальных сетях после победы стали обсуждать внешний вид девушки. Многие заметили, что на своих страницах Оскар очень сильно обрабатывает снимки, выравнивает кожу и делает макияж очень ярким.

О самой Натали Оскар известно мало: преподает английский, пишет песни, замужем, воспитывает дочь.