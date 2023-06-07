Победительницу "Миссис Россия мира – 2023" обвинили в том, что она сильно правит фото
Пользователи заметили, что девушка делает свою кожу идеальной, а макияж – очень ярким
07 июня 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: ТАСС, natali_oscar
Победительницей прошедшего накануне конкурса "Миссис Россия мира – 2023" стала жительница Хабаровска Натали Оскар.
Пользователи в социальных сетях после победы стали обсуждать внешний вид девушки. Многие заметили, что на своих страницах Оскар очень сильно обрабатывает снимки, выравнивает кожу и делает макияж очень ярким.
О самой Натали Оскар известно мало: преподает английский, пишет песни, замужем, воспитывает дочь.
18:14:28 07-06-2023
Какой ужас! Это и есть красота России!
19:51:00 07-06-2023
Это на фото - победительница?!...... кто ж там еще в конкурсе участвовал, страшно представить)..
20:42:28 07-06-2023
Страшная, как атомная война.
21:12:52 07-06-2023
Самые страшные в России наверно конкурс был.
22:28:41 07-06-2023
Ну как известно мало? Просто не хотите информацию либо озвучивать либо искать. Муж миллиардер, стал благодаря ей, отец родственник губернатора. Короче, это конечно не имеет отношения к победе, просто красота она как мода, сегодня одна а завтра другая.
10:32:43 08-06-2023
Что значит Мисс Россия мира?
12:53:34 08-06-2023
Гость (10:32:43 08-06-2023) Что значит Мисс Россия мира?... Это значит многое
12:52:39 08-06-2023
ботокс и могущественный покровитель - наше все
20:57:00 08-06-2023
Самая страшная Мисс. Фатальный выход на консурс.