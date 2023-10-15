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Победителя шоу "Танцы" задержали с наркотиками в Москве

Молодой человек при виде полицейских занервничал и не смог сказать, есть ли у него что-то при себе

15 октября 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: vk.com/id19845973
Фото: vk.com/id19845973

Победителя третьего сезона шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрия Щебета задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, правоохранители остановили на дороге Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находился Щебет. В разговоре с полицейскими молодой человек заметно нервничал и не мог внятно ответить на вопрос о том, есть ли у него с собой что-нибудь запрещенное.

По данным телеграм-канала, при осмотре в кармане у молодого человека нашли сверток с десятью граммами наркотических веществ. 

Происшествия Знаменитости

Комментарии 4

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Гость

14:00:13 15-10-2023

Теперь будет перед авторитетами танцевать.

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Гость

16:51:09 15-10-2023

Без дури и заднего привода хорошо не спляшеш

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Гость

22:14:31 15-10-2023

Плясуны они такие, как налим скользкие. Какой победитель такой и проект получается. Под дурью видно лучше щебечется и кривляться проще.

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ыть

10:09:09 16-10-2023

Многих преступников ловят именно потому, что они не могут держать себя в руках.

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