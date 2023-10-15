Победителя шоу "Танцы" задержали с наркотиками в Москве
Молодой человек при виде полицейских занервничал и не смог сказать, есть ли у него что-то при себе
15 октября 2023, 11:40, ИА Амител
Фото: vk.com/id19845973
Победителя третьего сезона шоу "Танцы" на ТНТ Дмитрия Щебета задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По предварительным данным, правоохранители остановили на дороге Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находился Щебет. В разговоре с полицейскими молодой человек заметно нервничал и не мог внятно ответить на вопрос о том, есть ли у него с собой что-нибудь запрещенное.
По данным телеграм-канала, при осмотре в кармане у молодого человека нашли сверток с десятью граммами наркотических веществ.
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