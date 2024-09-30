Побег от суеты. Курортный отель в Белокурихе приглашает отдохнуть и восстановиться

А также поплавать в бассейне со скидкой 50%

30 сентября 2024, 09:30, ИА Амител erid: LjN8KUvXp

Отдых в курортном отеле "Россия" / Фото предоставлено компанией

Осень только началась, а вы уже захандрили и хотите отдохнуть душой и телом? Курортный отель "Россия" в Белокурихе – идеальное место для комфортного отдыха: просторные номера в отеле категории четыре звезды, вкусные завтраки в уютном ресторане, оздоровительные и уходовые процедуры и термальный комплекс с бассейном и хаммамом. И все это в окружении чистейшей природы Алтая. А чтобы отдых порадовал еще больше, для всех гостей отеля до 31 октября 2024 года действует скидка 50% на посещение бассейна.

Уход и спа

В оздоровительном центре отеля можно пройти комплексные программы и спа-процедуры для решения разных задач: от борьбы с первыми признаками старения до коррекции фигуры и улучшения общего самочувствия. Программы рассчитаны на разную продолжительность: от одного до трех дней.

Особой популярностью у гостей пользуются пантовые ванны и обертывания, ванны с медом и сливками, а также с пихтовым маслом. Процедуры помогают снять усталость, почувствовать прилив сил, улучшить общее состояние организма и просто поднять настроение.

Термальный комплекс с бассейном тоже подарит истинное наслаждение. В него входит просторный бассейн с гидромассажем, несколько саун, хаммам и спелеокамера.

Отдых в курортном отеле "Россия" / Фото предоставлены компанией

Оздоровление

Также в центре можно пройти различные виды массажа и бальнеотерапевтические процедуры с использованием морской воды, хвои и других природных компонентов. Они помогут снять напряжение, зарядить энергией и подарить ощущение свежести и обновления.

Генетические исследования позволят скорректировать питание, выбрать оптимальный вид спорта и определить предрасположенность к различным заболеваниям.

Отдых в курортном отеле "Россия" – это гармоничное сочетание современных технологий и природы, способствующее восстановлению и полноценному отдыху. Приезжайте и убедитесь сами.

Курортный отель "Россия"

Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 22

Тел.: 8-800-250-3780; ватсап: +7 913-236-28-48

Телеграм

"ВКонтакте"

Сайт

АО "Санаторий "Рассия" (ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218)

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста