Почему алтайские охотники и Минприроды не могут договориться о нормах добычи гуся?

Ситуация напоминает игру "глухой телефон": охотники просят оставить действующие сезонные нормы, а дневные убрать, в министерстве отвечают, что увеличить их нет возможности

09 марта 2023, 08:45, Ирина Киселева

Фото: Нина Штейнбрейннер, Егор Захаров, Максим Попов

Охотники в Алтайском крае добиваются отмены суточных норм по добыче гуся на период весенней охоты, оставив при этом сезонные. Такими обращениями они забрасывают региональное Министерство природных ресурсов и экологии, подчёркивая, что на численность птиц это никак не повлияет, но зато перестанет провоцировать их нарушать закон. Чиновники в ответ приводят доводы о невозможности увеличения норм, хотя об этом их и не просят. Почему охотников не слышат и можно ли отменить действие дневных норм, разбирался amic.ru.

Как связаны охотники и духовые инструменты?

Весенняя охота на гусей считается одной из самых затратных, как финансово, так и физически. Минимум за неделю до её открытия охотники начинают делать первые вылазки в поля, чтобы изучить основные направления перелёта птицы, места её кормления и отдыха. После разведки стартует этап подготовки: необходимо вырыть для укрытия окопы, установить скрадки (сооружение для охоты из засады, – прим. ред.) и при этом не оставить никаких следов пребывания человека.

"Гусь птица осторожная и для остановки выбирает только чистые поля, вблизи которых нет ни деревьев, ни кустарников. Поэтому охотникам на открытой местности необходимо тщательно маскироваться. Если это сделать плохо, гусь никогда не приблизится к такому полю, даже если оно будет усеяно его любимым лакомством – горохом, кукурузой или пшеницей. Всю амуницию для охоты из засады зачастую приходится тащить на себе несколько километров по талому полю, по колено проваливаясь в грязь. А весит она больше 20 килограммов", – рассказывает охотник с 15-летним стажем Виталий Глиюн.

Чтобы заманить гусей, очень важно правильно расставить профили (раскрашенные трафареты из фанеры, имитирующие силуэты сидящих птиц, – прим. ред.) и чучела, чтобы они были похожи на настоящую стаю. Кроме того, очень умело нужно работать и манком. Он для охотников как духовой инструмент. Будешь фальшивить – гусь в такую присаду никогда не приземлится. Вожак отвернёт стаю в зону недосягаемости выстрела. А летят эти птицы со скоростью 70-90 км/ч.

"Многие думают, что достаточно накрыться сетью и можно охотиться. На самом деле это большой и тяжёлый труд. Это мозоли на руках, это обгоревшее и обветренное лицо, это по колено в грязи и 2-3 дня практически без движения в ожидании налёта, а можно его и вообще не дождаться. К моменту, когда у нас проходит охота, большинство гусей уже пролетают к местам гнездования. Но если и дождёшься стайку гумешей, больше одного ты подстрелить не можешь. Такие правила", – говорит Виталий.

Какие нормы добычи гуся существуют и чего хотят охотники?

Нормы добычи водоплавающей дичи действуют в Алтайском крае с 2018 года. Согласно приказу регионального Минприроды, во время весенней охоты в день разрешена добыча одного гуся, а за весь сезон – не более трёх. Весной охотиться можно только на пролётного гуся-гуменника и белолобого. На серого гуся, который гнездится в нашем регионе, охота строго запрещена. Сезон весенней охоты длится 10 дней. С 1 по 10 апреля – в первой зоне, куда входит Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский районы. И с 7 по 16 апреля – во второй зоне, в которую включены все оставшиеся районы Алтайского края. Однако нарушить действующие нормы добычи можно даже без умысла, отмечают охотники. Гуси всегда летят стаей и с одного выстрела из ружья возможно попасть сразу в двух птиц, так как радиус разлёта дроби на высоте 30-40 метров доходит до одного метра.

"Даже если один из гусей не погибнет, а будет только ранен, его придётся добрать. Получается, это уже будет нарушением суточной нормы. Второго гуся нужно тоже вписать в путёвку, а его и вписывать уже просто некуда. Почему не сделать просто нормы на сезон, чтобы удобно было всем? Ведь на общие цифры допустимой добычи это никак не скажется. С этим вопросом я даже был на приёме у нашего министра природных ресурсов Андрея Стрелковского. Он, кстати, счёл наше предложение по отмене суточных норм логичным, ждём теперь каких-то подвижек в этом вопросе", – говорит Виталий.

Пишут охотники и письма в ведомство с требованием отменить дневные ограничения. Они подчёркивают, что не в их интересах нарушать закон, так почему законопослушных граждан не слышат. Если получится удачно отстреляться за один день, ответственно обещают разъехаться по домам. Тем более что превышение сезонных лимитов это не повлечёт.

С этим согласен и экс-начальник отдела учёта использования объектов животного и природного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Евгений Батурин. Он подтверждает, что охотники стали действительно более законопослушными и требования стараются исполнять. А такие ограничения, наоборот, провоцируют их на нарушения.

"Охота на гуся специфическая, она серьёзно отличается от охоты, например, на лося, косулю или зайца. Там зверя можно по одному стрелять, а гусь налетает стаей. И охотники обычно вооружены многозарядкой. Если повезёт и налетит такая стая, человеку тяжело психологически остановиться. Действие суточных норм, по сути, подталкивает человека к нарушению. Зачем это делать? Я думаю, предложение по отмене суточных норм без их увеличения является вполне разумным. Кто хочет – пусть растягивает эту норму на сезон, он длится 10 дней. А если кому-то повезло, и он с одного налёта трёх штук выбил, ну ради бога. Внёс этих гусей в путёвку и закончил охоту. По своему опыту могу сказать, у нас охотники стали действительно более законопослушные. Браконьеры не в счёт, для них закон всегда не писан", – говорит Евгений Батурин.

Что говорят в Минприроды?

В Минприроды в ответе на запрос за подписью начальника управления охотничьего хозяйства Алтайского края Максима Катернюка ссылаются на то, что действующие нормы допустимой добычи сформированы на основании данных ежегодного мониторинга численности популяции гуся-гуменника. Его проводит Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства России. А действующие ограничения направлены на неистощимое использование животного мира.

"Жалобы от охотников действительно поступают, однако предпосылок для увеличения норм добычи у нас пока нет. Мы регулярно следим за численностью гуменника, но она пока не растёт, поэтому и нет основания для повышения этих норм. Нужно к этому относиться с пониманием", – об этом 9 февраля в ходе пресс-конференции заявлял Максим Катернюк.

К вопросу увеличения норм добычи гуменника в министерстве обещают вернуться, но только в случае когда будет фиксироваться рост его численности. Об этом говорится в ответе министерства за подписью Максима Катернюка. Хотя в запросе amic.ru речи об увеличении норм вообще не шло. Просили лишь уточнить – планирует ли Алтайский край перейти от суточных норм к сезонным?

В Минприроды в своём ответе приводят данные о снижение численности гуменника за последние 25 лет почти в два раза. К таким выводам пришли специалисты межрегиональной общественной организации "Экологический центр Стриж". С ними в 2019 году ведомство заключило госконтракт на проведение учёта и мониторинга объектов животного мира, включая гусей. В отчёте говорится, что осенью 2019 года в 20 районах им удалось насчитать 1004 гуся.

Однако общую численность мигрирующего через территорию края гуменника они оценили в 30-50 тысяч особей. При этом способы расчётов не указаны. На эти тонкости обращает внимание кандидат биологических наук Александр Бондарев в своей публикации, которая вышла в мае 2020 года в журнале "Вестник охотоведения".

Что об этом думают учёные?

Примечательно, что Александр Бондарев тоже проводил исследования о численности и миграции гуменника в Западной Сибири в 2019 и 2020 годах. И его данные о численности этой птицы минимум в три раза больше. В своей работе он отмечает, что только за 7 и 8 апреля 2020 года общая численность гуменника, покинувшего Алтайский край, составила 150 тысяч особей. При этом его интенсивная миграция наблюдалась и перед началом охоты – 5-6 апреля.

"Полученные результаты учёта гуменника коренным образом меняют сложившееся представление о его численности в Западной Сибири и мигрирующего через степные районы Алтайского края. Гусей оказалось многократно больше, чем предполагают. К тому же очевидно, что часть гуменников не попали в учёт, они мигрировали ещё до начала охоты и наблюдений", – пишет в своей публикации Бондарев.

Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров обращает внимание и на другие выводы Бондарева: охота весной вызывает преждевременный отлёт гусей с мест отдыха в Алтайском крае. Дальше на пути их следования встречаются только таёжные места. Птицам негде кормиться и на места гнездования самки прилетают ослабленными. Всё это сказывается на количестве молодняка, отмечает Виктор Петров. Он, как и все учёные, выступает против проведения весенней охоты.

"Ещё Пётр I во время нереста рыб запрещал бить в колокола, а мы во время гнездования ведём охоту. Стрельба и люди являются мощнейшим фактором беспокойства для птиц, не только для водоплавающих, а вообще всех. Позиция учёных-орнитологов запретить весеннюю охоту вообще", – говорит Петров.

При этом доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ отмечает, что как таковых исследований о численности гусей на постоянной основе в регионе не проводят. Поэтому и точных актуальных данных о численности гуменника сейчас сказать не сможет никто.

"Мониторинг должен быть регулярный, а у нас на гуся на постоянной основе не проводится. По край мере я не встречал результатов таких исследований, помимо двух этих работ. Вот и получается, что весенняя охота в России ведётся "на авось", даже без приблизительных оценок численности охотничьих ресурсов до начала охоты. Какое же это устойчивое использование охотничьих ресурсов?" – отмечает Виктор Петров.При этом учёный не против отмены дневных норм с сохранением действующих сезонных ограничений – не более трёх гусей за 10 дней. По его мнению, на общую картину это не повлияет, если охотники будут соблюдать требования.

"Если говорить об отмене суточных норм без их увеличения за сезон, я не вижу в этом ничего страшного. Какая разница – добыл охотник три гуся за день или три в сезон? Самое главное, чтобы в путёвки, как это и положено, вносились отметки: добыл – сразу записал", – высказывает свою позицию алтайский учёный.

Послесловие

Во время подготовки статьи корреспонденту amic.ru стало известно, что в Минприроды 17 марта пройдёт Общественный совет. На этом мероприятии и состоится рассмотрение вопроса об отмене дневных ограничений в период весенней охоты на гуся.

Как пояснил Евгений Батурин, нормы добычи можно изменить приказом министра. Но прежде чем его подписать, документ должен пройти правовую экспертизу, в том числе в прокуратуре и Минюсте. Если дневные нормы отменят, в силу они вступят не раньше чем 1,5-2 месяца. Так что ближайшей весной охота точно пройдёт по старым правилам: один гусь в день, не более трёх за сезон. Что касается охоты в 2024 году, amic.ru будет следить за развитием событий.