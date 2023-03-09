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Почему алтайские охотники и Минприроды не могут договориться о нормах добычи гуся?

Ситуация напоминает игру "глухой телефон": охотники просят оставить действующие сезонные нормы, а дневные убрать, в министерстве отвечают, что увеличить их нет возможности

09 марта 2023, 08:45, Ирина Киселева

Фото: Нина Штейнбрейннер, Егор Захаров, Максим Попов
Фото: Нина Штейнбрейннер, Егор Захаров, Максим Попов

Охотники в Алтайском крае добиваются отмены суточных норм по добыче гуся на период весенней охоты, оставив при этом сезонные. Такими обращениями они забрасывают региональное Министерство природных ресурсов и экологии, подчёркивая, что на численность птиц это никак не повлияет, но зато перестанет провоцировать их нарушать закон. Чиновники в ответ приводят доводы о невозможности увеличения норм, хотя об этом их и не просят. Почему охотников не слышат и можно ли отменить действие дневных норм, разбирался amic.ru.

Как связаны охотники и духовые инструменты?

Весенняя охота на гусей считается одной из самых затратных, как финансово, так и физически. Минимум за неделю до её открытия охотники начинают делать первые вылазки в поля, чтобы изучить основные направления перелёта птицы, места её кормления и отдыха. После разведки стартует этап подготовки: необходимо вырыть для укрытия окопы, установить скрадки (сооружение для охоты из засады, – прим. ред.) и при этом не оставить никаких следов пребывания человека.

"Гусь птица осторожная и для остановки выбирает только чистые поля, вблизи которых нет ни деревьев, ни кустарников. Поэтому охотникам на открытой местности необходимо тщательно маскироваться. Если это сделать плохо, гусь никогда не приблизится к такому полю, даже если оно будет усеяно его любимым лакомством – горохом, кукурузой или пшеницей. Всю амуницию для охоты из засады зачастую приходится тащить на себе несколько километров по талому полю, по колено проваливаясь в грязь. А весит она больше 20 килограммов", – рассказывает охотник с 15-летним стажем Виталий Глиюн.

Чтобы заманить гусей, очень важно правильно расставить профили (раскрашенные трафареты из фанеры, имитирующие силуэты сидящих птиц, – прим. ред.) и чучела, чтобы они были похожи на настоящую стаю. Кроме того, очень умело нужно работать и манком. Он для охотников как духовой инструмент. Будешь фальшивить – гусь в такую присаду никогда не приземлится. Вожак отвернёт стаю в зону недосягаемости выстрела. А летят эти птицы со скоростью 70-90 км/ч.

"Многие думают, что достаточно накрыться сетью и можно охотиться. На самом деле это большой и тяжёлый труд. Это мозоли на руках, это обгоревшее и обветренное лицо, это по колено в грязи и 2-3 дня практически без движения в ожидании налёта, а можно его и вообще не дождаться. К моменту, когда у нас проходит охота, большинство гусей уже пролетают к местам гнездования. Но если и дождёшься стайку гумешей, больше одного ты подстрелить не можешь. Такие правила", – говорит Виталий.

Какие нормы добычи гуся существуют и чего хотят охотники?

Нормы добычи водоплавающей дичи действуют в Алтайском крае с 2018 года. Согласно приказу регионального Минприроды, во время весенней охоты в день разрешена добыча одного гуся, а за весь сезон – не более трёх. Весной охотиться можно только на пролётного гуся-гуменника и белолобого. На серого гуся, который гнездится в нашем регионе, охота строго запрещена. Сезон весенней охоты длится 10 дней. С 1 по 10 апреля – в первой зоне, куда входит Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский районы. И с 7 по 16 апреля – во второй зоне, в которую включены все оставшиеся районы Алтайского края. Однако нарушить действующие нормы добычи можно даже без умысла, отмечают охотники. Гуси всегда летят стаей и с одного выстрела из ружья возможно попасть сразу в двух птиц, так как радиус разлёта дроби на высоте 30-40 метров доходит до одного метра.

"Даже если один из гусей не погибнет, а будет только ранен, его придётся добрать. Получается, это уже будет нарушением суточной нормы. Второго гуся нужно тоже вписать в путёвку, а его и вписывать уже просто некуда. Почему не сделать просто нормы на сезон, чтобы удобно было всем? Ведь на общие цифры допустимой добычи это никак не скажется. С этим вопросом я даже был на приёме у нашего министра природных ресурсов Андрея Стрелковского. Он, кстати, счёл наше предложение по отмене суточных норм логичным, ждём теперь каких-то подвижек в этом вопросе", – говорит Виталий.

Пишут охотники и письма в ведомство с требованием отменить дневные ограничения. Они подчёркивают, что не в их интересах нарушать закон, так почему законопослушных граждан не слышат. Если получится удачно отстреляться за один день, ответственно обещают разъехаться по домам. Тем более что превышение сезонных лимитов это не повлечёт.

С этим согласен и экс-начальник отдела учёта использования объектов животного и природного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Евгений Батурин. Он подтверждает, что охотники стали действительно более законопослушными и требования стараются исполнять. А такие ограничения, наоборот, провоцируют их на нарушения.

"Охота на гуся специфическая, она серьёзно отличается от охоты, например, на лося, косулю или зайца. Там зверя можно по одному стрелять, а гусь налетает стаей. И охотники обычно вооружены многозарядкой. Если повезёт и налетит такая стая, человеку тяжело психологически остановиться. Действие суточных норм, по сути, подталкивает человека к нарушению. Зачем это делать? Я думаю, предложение по отмене суточных норм без их увеличения является вполне разумным. Кто хочет – пусть растягивает эту норму на сезон, он длится 10 дней. А если кому-то повезло, и он с одного налёта трёх штук выбил, ну ради бога. Внёс этих гусей в путёвку и закончил охоту. По своему опыту могу сказать, у нас охотники стали действительно более законопослушные. Браконьеры не в счёт, для них закон всегда не писан", – говорит Евгений Батурин.

Что говорят в Минприроды?

В Минприроды в ответе на запрос за подписью начальника управления охотничьего хозяйства Алтайского края Максима Катернюка ссылаются на то, что действующие нормы допустимой добычи сформированы на основании данных ежегодного мониторинга численности популяции гуся-гуменника. Его проводит Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства России. А действующие ограничения направлены на неистощимое использование животного мира.

"Жалобы от охотников действительно поступают, однако предпосылок для увеличения норм добычи у нас пока нет. Мы регулярно следим за численностью гуменника, но она пока не растёт, поэтому и нет основания для повышения этих норм. Нужно к этому относиться с пониманием", – об этом 9 февраля в ходе пресс-конференции заявлял Максим Катернюк.

К вопросу увеличения норм добычи гуменника в министерстве обещают вернуться, но только в случае когда будет фиксироваться рост его численности. Об этом говорится в ответе министерства за подписью Максима Катернюка. Хотя в запросе amic.ru речи об увеличении норм вообще не шло. Просили лишь уточнить – планирует ли Алтайский край перейти от суточных норм к сезонным?

В Минприроды в своём ответе приводят данные о снижение численности гуменника за последние 25 лет почти в два раза. К таким выводам пришли специалисты межрегиональной общественной организации "Экологический центр Стриж". С ними в 2019 году ведомство заключило госконтракт на проведение учёта и мониторинга объектов животного мира, включая гусей. В отчёте говорится, что осенью 2019 года в 20 районах им удалось насчитать 1004 гуся.

Однако общую численность мигрирующего через территорию края гуменника они оценили в 30-50 тысяч особей. При этом способы расчётов не указаны. На эти тонкости обращает внимание кандидат биологических наук Александр Бондарев в своей публикации, которая вышла в мае 2020 года в журнале "Вестник охотоведения".

Что об этом думают учёные?

Примечательно, что Александр Бондарев тоже проводил исследования о численности и миграции гуменника в Западной Сибири в 2019 и 2020 годах. И его данные о численности этой птицы минимум в три раза больше. В своей работе он отмечает, что только за 7 и 8 апреля 2020 года общая численность гуменника, покинувшего Алтайский край, составила 150 тысяч особей. При этом его интенсивная миграция наблюдалась и перед началом охоты – 5-6 апреля.

"Полученные результаты учёта гуменника коренным образом меняют сложившееся представление о его численности в Западной Сибири и мигрирующего через степные районы Алтайского края. Гусей оказалось многократно больше, чем предполагают. К тому же очевидно, что часть гуменников не попали в учёт, они мигрировали ещё до начала охоты и наблюдений", – пишет в своей публикации Бондарев.

Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров обращает внимание и на другие выводы Бондарева: охота весной вызывает преждевременный отлёт гусей с мест отдыха в Алтайском крае. Дальше на пути их следования встречаются только таёжные места. Птицам негде кормиться и на места гнездования самки прилетают ослабленными. Всё это сказывается на количестве молодняка, отмечает Виктор Петров. Он, как и все учёные, выступает против проведения весенней охоты.

"Ещё Пётр I во время нереста рыб запрещал бить в колокола, а мы во время гнездования ведём охоту. Стрельба и люди являются мощнейшим фактором беспокойства для птиц, не только для водоплавающих, а вообще всех. Позиция учёных-орнитологов запретить весеннюю охоту вообще", – говорит Петров.

При этом доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ отмечает, что как таковых исследований о численности гусей на постоянной основе в регионе не проводят. Поэтому и точных актуальных данных о численности гуменника сейчас сказать не сможет никто.

"Мониторинг должен быть регулярный, а у нас на гуся на постоянной основе не проводится. По край мере я не встречал результатов таких исследований, помимо двух этих работ. Вот и получается, что весенняя охота в России ведётся "на авось", даже без приблизительных оценок численности охотничьих ресурсов до начала охоты. Какое же это устойчивое использование охотничьих ресурсов?" – отмечает Виктор Петров.При этом учёный не против отмены дневных норм с сохранением действующих сезонных ограничений – не более трёх гусей за 10 дней. По его мнению, на общую картину это не повлияет, если охотники будут соблюдать требования.

"Если говорить об отмене суточных норм без их увеличения за сезон, я не вижу в этом ничего страшного. Какая разница – добыл охотник три гуся за день или три в сезон? Самое главное, чтобы в путёвки, как это и положено, вносились отметки: добыл – сразу записал", – высказывает свою позицию алтайский учёный.

Послесловие

Во время подготовки статьи корреспонденту amic.ru стало известно, что в Минприроды 17 марта пройдёт Общественный совет. На этом мероприятии и состоится рассмотрение вопроса об отмене дневных ограничений в период весенней охоты на гуся.

Как пояснил Евгений Батурин, нормы добычи можно изменить приказом министра. Но прежде чем его подписать, документ должен пройти правовую экспертизу, в том числе в прокуратуре и Минюсте. Если дневные нормы отменят, в силу они вступят не раньше чем 1,5-2 месяца. Так что ближайшей весной охота точно пройдёт по старым правилам: один гусь в день, не более трёх за сезон. Что касается охоты в 2024 году, amic.ru будет следить за развитием событий.

Комментарии 55

  • Весенняя охота - преступление
    09 марта, Гость   Ответить
  • Все законы об охоте, против охотников. Нет тут ни какой поблажки. " Свои" охотятся, как хотят, и где хотят, и сколько хотят. Посмотрел на все это и продал ружье. Меньше нервов тратится. Как с инспектором не встретишься на лугах, до чего то докопается. А кто охотится , по настоящему, все вне закона. Кто в теме, тот поймет.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охота в современных условиях это просто садистское развлечение по убийству, а не жизненная необходимость.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, охота как была Охотой, так и осталась ей,и это не из-за мяса, а сам процесс. жрите свою курицу напичканую химией сами!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, твоя жизнь-преступление
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охота она во все времена охота. Раньше одни задачи были в этом мероприятии, сейчас другие. Поверьте, это так.
    09 марта, Гость   Ответить
  • "садистское развлечение" - откажись от колбасы, ведь содержание на убой крупно-рогатого скота это садисткое развлечение для набивание своего живота. Кормят, ухаживают за бедной коровкой, моют её, а потом режут её острым ножиком и бессовестно жрут!!!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Я не употребляю в пищу промышленное мясо напичкеное пестицыдами и антибиотиками, ем дичь и не болею)
    09 марта, Гость   Ответить
  • Комментарии негативные пишут Жабы, на охоте никогда в своей жизни не бывавшие.... Поэтому и брызжут слюной на клавиатуру, как были скудоумными клерками , так ими и остануться
    09 марта, Гость   Ответить
  • Комментарии негативные пишут------ ну по тебе то сразу видно, что ты образец чести, добродетели и отец русской демократии. как был "сиди, я сам открою" так и остался.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охота это хорошо. Плохо когда люди, не имеющие представления о чём-либо, пишут глупые комментарии. Пороча огромное соообщество охотников, разжигая при этом ненависть и выставляя себя очень неприглядно. Будте аккуратнее в высказываниях и не будете выглядеть смешно.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Как раз охотники выглядят сегодня полными дегенератами
    09 марта, Гость   Ответить
  • В сезон охоты всех любителей пострелять отправлять в зону СВО на Украину. Пользы будет куда больше.
    09 марта, Гость   Ответить
  • пусть по кабакам бухают
    09 марта, Гость   Ответить
  • Походу негативные отзывы пишет один прыщавый малец, который дальше своей школы никуда не выдвигался
    09 марта, Гость   Ответить
  • ем дичь и не болею------ короче мясо ты ешь очень редко.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Негативные отзывы об охоте и об охотниках, как правило, пишутся людьми малограмотными, агрессивными, не владеющими элементарной культурой общения, это видно по тексту комментариев, их агрессивному настрою и оскорблениям. Ещё более удручает, что об охоте и природопользовании в целом, берутся судить люди абсолютно от этих тем далёкие и не обладающие базовыми знаниями в данной области. Набор клише и лозунгов от людей, которые природу знают только по картинкам в интернете...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Эта статья для охотников. Остальным тут нечего делать. И комментировать должны те кто с этим сталкивается.
    09 марта, Гость   Ответить
  • На рынке купи гуся да и ешь. Не нравится чужой - вырасти своего на даче. Не прислало цивилизованному человеку соревноваться интеллектом с животным. Причем состязание глубоко несправедливое - охотник может убить гуся, а гусь охотника нет.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Негативные отзывы об охоте и об охотниках, как правило, пишутся людьми малограмотными, агрессивными, не владеющими элементарной культурой общения----- Дайте точный психологический портрет, того кто из себя изрыгнул "Комментарии негативные пишут Жабы. брызжут слюной на клавиатуру, как были скудоумными клерками". Только честный ответ дайте.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охотники сегодня это зло для природы. Природа и так сейчас на грани, человек своей хозяйственной деятельностью губит кормовую базу животных, и они вынуждены выходить к поселениям, есть то хочется всем, так еще и охотники, и браконьеры добивают ее. Раньше в этом была действительно необходимость, а сейчас это один из способов развлечения, кто бы что из охотников не говорил. Бывший коллега ездил на охоту на косулю, и потом со смехом (!) всем рассказывал, как он ранил косулю, она кричала от боли, а он к ней подошел и горло не торопясь (!) перерезал. И некоторые комментаторы тут пишут, что охотники нормальные люди?! А те охотники, которые косуль или лосей до смерти на снегоходах, вездеходах, вертолетах загоняют тоже нормальные люди по вашему?! Причем охота действительно дорогое удовольствие, и для пропитания ею городские охотники не занимаются, ведь на эти деньги можно много мяса деревенского купить. Одно дело таежные охотники, для них это как раз вопрос выживания, и другое дело городские охотники с вездеходами, снегоходами, тепловизорами, которые вообще зверю не оставляют не единого шанса уйти от пули, вот это как раз убийственное развлечение!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Читаешь "настоящих" охотников и сразу вспоминаются вырезки из "Особенностей национальной охоты". Они ведут только чинные разговоры на французском, выпивают максимум стопочку. А по факту после них остаются горы посуды, стрелянные банки и знаки указатели в дырках. Ну и трупы таких же "настоящих" охотников.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охота сейчас это не для еды. А для удовлетворения естественных потребностей человека-мужика. Это ему заложено внутрь свыше - быть добытчиком. Точка. Добытчики - молодцы. Точка. Как снизится тестостерон так в огороды полезут. Так всегда и было Точка.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вы еще назовите охотниками, кто в вольерах животных на потеху себе убивают! Привет нашим депутатам-охотникам, которые кучу законов под себя приняли, в том числе и закон про вольерную охоту! А природопользование по охотничьи, это выбивание всего живого в окружающей среде, никогда про природу охотники не думают, потому что понятия не имеют как в природе восстанавливаются биоресурсы и знать не хотят. Это знают ученые биологи, но кто прислушивается к их мнению.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Уважаемые "зоозащитники" сбавьте напор, выдохните и успокойтесь. Не ставьте знак равенства между охотником и браконьером. Охотники всегда были людьми уважаемыми, охотники вносили немалый вклад в бюджет страны со времен царской России, охотники способствовали в немалой степени делу Победы в Великой Отечественной войне. Охотниками были многие великие и значимые в масштабе Российской и мировой культуры люди. Юрий Гагарин, первый космонавт планеты, кстати, тоже был охотником. А браконьеры, это нарушители закона и губители всего живого.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Любая весенняя охота, должна быть категорически запрещена!!!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Ох, сколько у нас запретителей! Только запрещать и горазды )))
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вообще запретить убийственную развлекательную любительскую охоту, оставить только отстрел волкособов!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Охота это варварство. Особенно с современными техническими средствами, такими как оптические прицелы, тепловизоры, и т.д. Тестостерон заставляет тебя убивать зайчишку? Вон на фото в твоем резиновом гусе дырочка, используй её и полегчает.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Зоошиза обострилась. Пожрите химикалии и успокойтесь, а я буду охотиться, как охотились мои предки.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на холяву, не растили ни кормили а вот убить птицу это в порядке вещей,скоро все в красную книгу запишут отобрать все ружья у этих охотнички спокойней будет а то в лес или на озеро придешь ни одной птички не видно и не слышно, охота а особенно весной когда они гнезда вьют это варварство.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Всем, кто печётся о защите природы, рекомендую бороться с сельхозпроизводителями, которые травят химикатами огромные площади сельхозугодий массово губя как птиц так и животных, порой даже краснокнижных. Где пикеты, воззвания, расследования по этому поводу? Конечно, бороться с агрохолдингами это не охотников помоями поливать... Волну протестов в этом вопросе поднимают только охотники. Или, может быть, зооактивисты борются с весенними палами, которые устраивают несознательные фермера? Сколько гибнет птицы и маленьких зайчат от этих палов! Тоже нет таких активистов? Само собой, ведь проще и безопаснее, сидя на диване строчить комментарии про запрет охоты, при этом чувствовать себя "спасителем природы".
    09 марта, Гость   Ответить
  • а я буду охотиться, как охотились мои предки. ***** Может, чьи-то предки охотились и на людей, и им теперь потакать будем? Не боишься выступить в роли дичи?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, свою вырасти, или лень ?убить легче.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, предки твои неордентальцы.
    09 марта, Гость   Ответить
  • предки твои неордентальцы.------- потерянная ветвь в эволюции человека нашлась!!! премию гостю в студию!!!
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, если сельхоз производители работать не будут чем ты кормить семью будешь ?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нет более заинтересованных людей в защите природы, разнообразии животных, в их размножение и расселении, чем охотники. Это конечно трудно понять человеку, который о природе рассуждает только по наблюдению за воробьями из окна квартиры, но делает выводы как профессор.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, сьездий на охоту потом пиши. Нет шансов.... Нет шансов в сарее в деревне у хрюшки или коровки с добрыми глазами выкормленной своим же руками. Вот где жесть, посмотри на бойни где для вас гуманистов забивают тысячами беззащитных животных обдираю шкуры на живую пока животина выращенная на корм для вас бьётся в последних секундах жизни.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, охотой!
    09 марта, Гость   Ответить
  • А кто сдесь ярый зоозащитник хоть что то сделал для природы в целом? Чем кометы писать встань с дивана и сделай что то для природы, мусор за собой не могут до баков донести.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Хорошо, что есть ещё группы людей которые являются инициаторами изменений в любые направления властей. А дикие хейторы только под нитками могут писать свои мысли, а сходить и что то изменить смелости не хватает.
    09 марта, Гость   Ответить
  • "Нет более заинтересованных людей в защите природы, разнообразии животных, в их размножение и расселении, чем охотники. Это конечно трудно понять человеку, который о природе рассуждает только по наблюдению за воробьями из окна квартиры, но делает выводы как профессор" - А я вот рассуждаю, как человек, который как раз живет рядом с болотами, где водятся водоплавающие. Мало того, что стреляют с вечера и ночью, а ночью выстрелы очень хорошо разносятся. Так еще с пьяных глаз сухую траву поджигают, а скорей всего костры не гасят нормально. Сельхозугодий рядом с нами нет, а вот пожары каждую весну и осень есть! Как охотнички наезжают из города, так палы каждый год идут, и весной, и осенью. Надоело уже пожарных вызывать несколько раз за год. Когда были коронавирусные ограничения, сезон охоты был запрещен, мы хоть рядом с нашим поселком уток с утятами увидели, бедолаги смогли птенцов вырастить. А как ограничения сняли,опять все утки поисчезали. Ага, прямо охотники заинтересованы в сохранении природы, Вы прямо пишите, как наши лесопилильщики, все стонут, что без их вырубок леса пропадут. Охотники стрелять заинтересованы во все живое, даже в наших местных собак такие охотники стреляют. Единицы из охотников, кто задумываются об этом, и то, из серии, а если все исчезнут, в кого я стрелять буду. Могу понять, если бы охотники с фотоаппаратами ходили, животных считали, фотоловушки меняли, ученым в заповедниках помогали, ведь не меньше нужно для этого усилий, чем для охоты, и пользу природе приносили бы как раз.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у меня в этом году 50 лет охотнечьего стажа. Вот уже 35 лет я пренципиально весной не охочусь. Считаю, что весенняя охота это уничтожение популяции любой птицы. Она пережила зиму, прилетела за тысячи верст по зову природы, что бы дать потомство, а ее уставшую голодную встречают дробью . Это не правильно. Это преступно !
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Тебя что ли бояться?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Я не употребляю в пищу промышленное мясо напичкеное пестицыдами и антибиотиками, ем дичь и не болею)" сходи и сдай хорошие современные анализы на паразитов и микроорганизмы. немало удивишься.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, " В сезон охоты всех любителей пострелять отправлять в зону СВО на Украину. Пользы будет куда больше" поддерживаю двумя руками!
    09 марта, Гость   Ответить
  • ....на Украину !!! пострелять !!!! Вот вы умники то же . Там такие же люди с детьми и родственниками !!! Только мозги у них сильно запудрены. Их лечить надо. А вы их предлагаете отстреливать, как на охоте. Очень гуманно. Супер.
    09 марта, Гость   Ответить
  • если реально нормы сезонные останутся прежними, то какая разница, ну и отменили бы дневные
    09 марта, Гость   Ответить
  • Запретить на десять лет как убийство диких животных так и ловлю рыбы в любых диких водоемах.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, запретить на 10 лет.... И к чему это приведёт? Ты считаешь что после этого рыба и животные из озёр и лесов вываливается будут)))
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, мясо дичи обязан ельно проверяется на наличие патогенных бактерий и микроорганизмов. Ты свинину с базара сноси в лабораторию удевишся, в ней трихимелез чаще всего находят) это статистика.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Пробежался немного по коментариям и честно остался в шоке, это же сколько обделенных людей умом живет в наши дни?! Слава богу таких утырков нет в моем кругу общения! Да пишу, так резко потому что мягко сказать возмущен, не тем что кто то переживает за и против открытия весеннего охоты, а тем как человеческий ум деградировал у многих людишек, судя по их коментариям. несколько нормальных коментариев, остальное какие то неадекватные "тявканья"! И те, кто на себя нагрёб и возмутился - да - да - это вы и есть! полное непригодность- дерьмо по жизни! Люди вы хоть немного головой работайте тренируйте мозги! Охота в принципе сделала человека человеком, а вы необходимости сейчас в наше время нет, жаль зверушек и т.п. ! У каждого человека есть какая то отдушина на сегодня достаточно мрачном мире: У кого то шопинг, у кого то спортзал, у кого то авто, у кого то комп. игры. , а у кого то охота. Хобби есть у всех, а если нет приоритетов по жизни, то для чего мы живем?! Давайте быть рассудительными, грамотными. Да охота утратила в основе своей первоначальное значение - для пропитания и соответственно выживания, но охота уже давно для многих людей стала своеобразной культурой! культура общения, поведения, частичкой жизни и плодотворного для организма времяпровождением! Вообщем охотники меня поймут! А другие начнут слюной брызгать! В общем коллеги по увлечению! Да, я охотник и рыбак до могза костей если кто не понял! ))) Всех с наступающим праздником открытия весенней охоты! Немного добавлю -))))) В весеннее открытие желаю не количеством трофеев, а запоминающихся выстрелов и моментов! ни пуха, ни пера
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Пробежался немного по коментариям и честно остался в шоке, это же сколько обделенных людей умом живет в наши дни?!" - полностью согласен. Всегда есть выбор у Человека, хочешь занимаешься каким-то делом или не занимаешь. Зачем кричать что какое-то дело нужно запретить. Возможно кто требует запрета чего либо чем-то обижен или болен, это к врачу надо идти или психологу. Я не понимаю людей которые держат дома в клетках птиц и рыб в аквариуме. Вы ограничивает их права и свободу. Давайте запретим держать птичек в клетке и рыбок в аквариуме! Это не гуманно, так же это жестокое обращение с животными! Почитав кометы не адекватов становится страшно за себя и страну. Идите займитесь делом и меньше времени будет на пстое желчепролитие и глупые не чем не подтвержденые доводы о запрете охоты или любой другой деятельности Людей!
    11 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая статья, многогранная оценка, ситуации!
    13 марта, Гость   Ответить
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