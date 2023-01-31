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Почему апартаменты в Турции стали предпочитать квартирам в Барнауле

Разбираемся в причинах возникшей тенденции

31 января 2023, 08:00, ИА Амител

Россияне в 2022 году стали массово скупать жильё в этой стране, приобретя больше объектов, чем граждане практически всех остальных вместе взятых государств.

В рубрике #гайд_по_недвижимости на Business FM Барнаул вместе с Дмитрием Дворядкиным разбираемся, в чём причина резко возросшего спроса на жильё в Турции.  

 

Комментарии 11

  • Квартира в Анталии с ремонтом, стоит дешевле чем "под отделку" в новостройках, где даже транспорта ещё нет
    31 января, Гость   Ответить
  • Почему апартаменты в Турции стали предпочитать квартирам в Барнауле------ Может тупо дешевле?
    31 января, Гость   Ответить
  • Бежит народ из страны, людям нужен мир.
    31 января, Гость   Ответить
  • потому что дураки, все потеряют, когда придется оттуда бежать, если успеют конечно...
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, бегут только шакалы вонючие, продажные твари. Такие стране не нужны.
    31 января, Гость   Ответить
  • Только с турками сегодня мы друзья, а завтра неизвестно как будет, как уже было после сбитого ими нашего самолета. Тогда в Турции было очень много негатива к русскоязычным, некоторым нашим открыто говорили - валите из страны, вам жить тут не дадим. Так что тут все шатко очень, с такими друзьями и врагов не надо. Ты им друг пока им это выгодно.
    31 января, Гость   Ответить
  • Потому что в Барнауле продают несчастные клетушки по 50тыс.$
    31 января, Гость   Ответить
  • Потому что думают, что ракетами более эффективно, чем ими
    31 января, Гость   Ответить
  • Одни уже купили недвижимость в Европе.
    31 января, Гость   Ответить
  • Когда вас там начнут резать, вспомните, как безопасно жили в христианской стране.
    31 января, Гость   Ответить
  • Видимо что-то случилось...
    31 января, Гость   Ответить
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