Почему апартаменты в Турции стали предпочитать квартирам в Барнауле

Разбираемся в причинах возникшей тенденции

31 января 2023, 08:00, ИА Амител





















#гайд_по_недвижимости на Business FM Барнаул

Россияне в 2022 году стали массово скупать жильё в этой стране, приобретя больше объектов, чем граждане практически всех остальных вместе взятых государств.

В рубрике #гайд_по_недвижимости на Business FM Барнаул вместе с Дмитрием Дворядкиным разбираемся, в чём причина резко возросшего спроса на жильё в Турции.