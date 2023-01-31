Почему апартаменты в Турции стали предпочитать квартирам в Барнауле
Разбираемся в причинах возникшей тенденции
31 января 2023, 08:00, ИА Амител
#гайд_по_недвижимости на Business FM Барнаул
Россияне в 2022 году стали массово скупать жильё в этой стране, приобретя больше объектов, чем граждане практически всех остальных вместе взятых государств.
В рубрике #гайд_по_недвижимости на Business FM Барнаул вместе с Дмитрием Дворядкиным разбираемся, в чём причина резко возросшего спроса на жильё в Турции.
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