Почему именно соя: в компании "Таргет Агро" рассказали о новых возможностях фермеров

Эксперты дали советы, как выбрать сорт сои и понять, что её можно выращивать в вашем регионе

31 марта 2023, 10:11, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqRaybmb

Соя / Фото: freepik.com

Соя – это одна из самых выгодных в производстве и реализации культур. При должном подходе её достаточно просто выращивать, кроме того, спрос на неё с каждым годом растёт.

Почему стоит выращивать сою?

По данным аналитического агентства OleoScope, за 11 месяцев 2022 года экспорт сои составил 1,21 млн тонн. В основном эту культуру приобретает Китай, который много лет сотрудничает с аграриями Амурской области.

Но это не значит, что рынок пресыщен производителями. Напротив, их число должно расти – мир открыт для покупки сои. А значит, самое время не только задуматься о её выращивании, но и перейти к активным действиям.

В разных регионах выращивания к сое, а точнее к подбору сортов, предъявляют различные требования. Соя – тепло- и влаголюбивая культура. Но технологии и селекция развиваются, поэтому сегодня практически любой регион России может подобрать сорта, которые успеют созреть за короткий промежуток времени и при том количестве осадков, которое свойственно местному климату.

На что обратить внимание при выборе сорта сои?

Чтобы определиться с правильностью выбора сорта сои для посевной, необходимо особое внимание уделить следующим показателям:

вегетационный период (количество дней от начала произрастания до полного созревания сорта);

количество (сумма) положительных температур, более 10 °С;

содержание протеина (белка), заложенного в генетике сорта;

устойчивость сорта к стрессовым ситуациям (болезни, полеганию, растрескиванию);

высота прикрепления нижнего боба;

качество и правильность подготовки и подработки семенного материала сои.

В портфеле продуктов компании "Таргет Агро" есть качественные и отборные семена сои: высокопротеиновые, высокоурожайные и интенсивные. Эксперты помогут определиться с выбором подходящего сорта, как отечественной селекции (ВНИИ Сои, НПО Соя Центр), так и зарубежной (Prograin, Lidea) селекции.

Иллюстрация: "Таргет Агро".

Как подготовить семена?

Один из важнейших показателей, влияющих на урожайность, – правильность подготовки семенного материала. Многие хозяйства подрабатывают семена самостоятельно, но намного эффективнее очистка от примесей семян на промышленном оборудовании. Качественная подработка семян позволяет увеличить показатели всхожести до 99 %, то есть снизить норму высева и увеличить урожайность. "Таргет Агро" готовит семенной материал на современном высокотехнологичном семенном заводе. Технологический процесс включает предочистку, камнеотборку, фракционер, полировку фотосепарацию, пневмостол и протравку,

Важным приёмом в протравке семян сои является инокуляция, которая позволяет формировать на корне сои крупные азотфиксирующие клубеньки для фиксации в нужном объёме атмосферного азота, что приводит к увеличению урожайности и содержанию белка в сое.

Генеральный директор "Таргет Агро" Степан Инюточкин уверен, что рынку сегодня нужны готовые решения – на ошибки просто нет времени. У организации как раз есть то, что нужно любому фермеру: услуга агросопровождения – специалисты компании просто берут вас за руку и помогают пройти сельхозсезон без проблем, используя многолетний опыт компании, прошедшей проверку временем и мировыми финансовыми кризисами.

Кто знает больше о выращивании сои, как не специалисты с исторической родины сои – с Дальнего Востока, в частности Амурской области. "Таргет Агро" – это спасительный ключ, который подходит к любым проблемам сельхозтоваропроизводителей.

В чём преимущества сотрудничества с "Таргет Агро"?

За 10 лет работы компания выстроила комплексную экосистему для агробизнеса: от семян и гибридов, средств защиты растений, микро- и макропитания до цифровых решений в точном земледелии, агрономической экспертизы и сопровождения. Также в "Таргет Агро" готовы взять на себя заботы по реализации урожая, как внутри России, так и на экспорт.

"Таргет Агро" – это:

проработанные практики и богатый опыт выращивания, которым специалисты готовы делиться с другими регионами;

15 филиалов в России – от Приморья до Курска;

официальный дистрибьютор более 10 ведущих мировых и российских производителей семян и гибридов, средств защиты растений и минеральных удобрений;

агросопровождение клиента от выбора агротехнологии до сбора урожая;

выкуп и реализация продукции на рынках России и зарубежья.

Оставить заявку на семена сои и другие продукты агротехнологии можно на официальном сайте ООО "Таргет Агро".

Иллюстрация: "Таргет Агро".

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